Hannover: Prozess um Hetzjagd durch die Oststadt

Hannover

Fast vier Jahre nach einer Schlägerei rund um den Pavillon muss sich jetzt Mixhen G. (26) vor dem Landgericht verantworten. Natürlich war es keine normale Schlägerei. Im Verlaufe des Tumults wurde ein junger Mann (25) erschossen. Zuvor hatte das Opfer einen (damals) 30-Jährigen drei Mal mit einem Messer schwer verletzt.

Bevor der Prozess am Dienstag starten konnte, sorgte das Wetter für eine Verzögerung. Der Zug des Vorsitzenden Richters Patrick Gerberding hatte wegen des Wintereinbruchs Verspätung. Einen Tag zuvor konnte sich Anwältin Louisa Krämer wetterbedingt nicht mit Mixhen G. auf den Prozess vorbereiten. Vor allem konnte sie nicht die Videos vom Tatabend, dem 22. März 2017, sehen und mit ihrem Mandanten besprechen. Insofern kündigte die Strafverteidigerin erst für den nächsten Verhandlungstag eine Aussage des Angeklagten an.

Mann aus Hannover liebte die falsche Frau

Irgendwie passte der Prozessauftakt zu diesem verspäteten Prozess. Zumindest scheinen die Hintergründe für die Hetzjagd durch die Oststadt geklärt zu sein. Es ging nicht um Drogen oder Geld. Es ging um das älteste Motiv der Welt: die Liebe. Mixhen G. war mit bis zu neun Kumpels aus Bremen in zwei schwarzen Limousinen angereist, um dem jungen Mann klar zu machen, dass er die Finger von einer Frau zu lassen habe. Die Frau sei schon mit seinem Kumpel aus Bremen liiert.

Doch anstatt zu reden, gab es sofort den Griff zu den Waffen. Wobei der junge Mann aus Hannover gewarnt war, er hatte eine halb automatische Pistole bei sich. Das Geschehen dauerte nur fünf Minuten, von 23.06 bis 23.11 Uhr. Am Lister Platz 1 zog der Mann die Waffe. Er lief Richtung Weiße-Kreuz-Platz. Kurz vor der Kneipe „Mezzo“ wurde er das erste Mal mit dem Messer verletzt.

Pistolenschütze handelte in Notwehr

Er floh Richtung Weiße-Kreuz-Straße. Vor der Gartenstraße habe er einen Warnschuss abgegeben. In der Gartenstraße verkroch sich der verwundete Mann unter einem Auto. Er habe mehrfach geschossen, verliest die Staatsanwältin. Einer der Querschläger schlug in einer Wohnung im Bredero-Hochhaus ein.

Als er wieder hervorkam, stach der Täter, sein Nebenbuhler in Liebesdingen, ihn zwei Mal in den Rücken. Der Pistolen-Mann erschoss dann seinen Kontrahenten mit drei Schüssen. Ein Schuss verletzte den Herzbeutel. Der Staatsanwalt wertete dieses Handeln als Notwehr. Wegen des illegalen Waffenbesitzes wurde der 30-Jährige zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Ebenso wie zwei Komplizen von Mixhen G. Auf den Straftatbestand „Beteiligung an einer Schlägerei“ stehen als Höchststrafe drei Jahre Gefängnis oder eine Geldstrafe.

Von Thomas Nagel