Hannover: Prozess gegen Parkservice-Betrüger geht weiter

Hannover

Am zweiten Prozesstag gegen den Angeklagte Mateusz W. (31), dem vor dem Landgericht Hannover gewerbsmäßiger Betrug vorgeworfen wird, blieb das genaue Motiv des Täters, trotz seines Geständnisses, weiterhin unklar. „Die Autos sollten verkauft werden. Ich habe alleine gehandelt“, gestand der 31-Jährige Pole. Das Geständnis machte er bereits am ersten Prozesstag, nachdem Richter Martin Grote ihm eine Haftstraße von um die zwei Jahre und eine Einstellung der anderen Taten geboten hatte. Durch dieses Angebot konnte der Prozess, der sich mit 49 Zeugen aus Deutschland und Polen sehr aufwendig gestaltet hätte, abgekürzt werden. Zwei weitere Verhandlungstermine sollen noch stattfinden. Am 2. Februar sollen Geschädigte befragt werden. „Am 5. Februar sollten wir aus meiner Sicht definitiv fertig sein“, so Grote.

Taten ereigneten sich 2018

Der 31-Jährige Angeklagte hatte zwischen dem 28. September und dem 5. Oktober 2018 insgesamt 34 Autos am Flughafen Hannover über die Scheinfirma „VIP Parking“ in seinen Besitz gebracht. Er gab vor, die Wagen über die Dauer der Abwesenheit der Fluggäste zu verwahren und anschließend wieder abzugeben. Dafür erhielt er durchschnittlich 35 Euro.

Mateusz W. stellte die Wagen jedoch nicht sicher ab, sondern fuhr die Modelle, die unter anderem von Audi, BMW und VW stammen. Einen Audi A6 verkaufte er für 20.000 Euro in Bad Nenndorf, mit einem VW Caddy wurde er kurz vor der polnischen Grenze gestoppt.

Zustand der Wagen war „furchtbar“

Trotz des Geständnisses ist unklar, warum Mateusz W. „nur“ zwei der Wagen veräußert hat oder wollte. Bis auf einen wurden alle Autos wiedergefunden. Laut einem Zeugen der ermittelnden Polizei waren ihr Zustand jedoch „furchtbar“. „Die waren hunderte Kilometer gefahren, verdreckt, hatten Unfallschäden“, so der Zeuge am zweiten Prozesstag vor Gericht. Der Umgang mit den Wagen lässt an dem Motiv des Verkaufs Zweifel aufkommen.

Von Stella-Sophie Wojtczak