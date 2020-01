Hannover: Proteste gegen schlechte Tierhaltung

Hannover

Geschredderte Küken, misslungene Elektroschock-Betäubungen bei Kälbern, abgeschnittene Schweineschwänze: Die Videos auf den Monitoren zeigten eigentlich nur, was ganz legal und täglich in vielen deutschen Schlachthöfen abläuft. Um diese Zustände auch möglichst vielen Bürgern ins Bewusstsein zu rufen, hatten sich am Sonnabend maskierte Aktivisten des Tierrechtsnetzwerkes „ Anonymous for the Voiceless“ (AV) zu einem Quadrat auf Hannovers Kröpcke formiert.

Rund 70 waren gekommen, auch aus Bremen, Göttingen, Hamburg und Wolfsburg. Die einen hielten Bildschirme, die Recherchevideos der Gruppe zeigten. Die anderen Schilder, auf denen „Truth“ oder „Wahrheit“ stand. Passanten sollten somit direkt damit konfrontiert werden, was aus AV-Sicht Missstände in der deutschen Fleischindustrie sind.

Greenpeace : Billigfleisch-Protest vor Supermarkt

Währenddessen hatten sich Vertreter von Greenpeace vor einem Rewe-Supermarkt an der Marienstraße postiert. Auch sie engagierten sich für mehr Tierwohl, hatten unter anderem die knapp bemessene Fläche auf dem Boden gekennzeichnet, die vielen Schweinen in der Massentierhaltung zur Verfügung steht. „Das sind gerade einmal 0,75 Meter“, erklärte Marc Gerecke von Greenpeace Hannover.

Für mehr Tierschutz: Greenpeace sammelte vor einem Rewe-Supermarkt an der Marienstraße Unterschriften. Simon Müller (29) machte bei der Aktion mit. Quelle: Christian Behrens

„Die Aktion richtet sich nicht gezielt gegen Rewe“, erklärte Gerecke. Bundesweit habe sich Greenpeace vor 50 Supermärkten postiert. Hintergrund war eine Abfrage der Umweltgruppe bei den Supermarkt-Ketten, bei der herausgekommen war, dass 88 Prozent des verkauften Fleisches aus schlechter Tierhaltung stammt. „Tierwohl-Label Stufe eins – das klingt für viele Kunden positiv. Ihnen ist gar nicht bewusst, dass das die schlechteste Stufe ist“, kritisiert Gerecke.

Kunden konnten deshalb am Greenpeace-Stand Karten ausfüllen, mit denen die Marktleitung aufgefordert wird, Fleisch der Stufe eins aus dem Sortiment zu nehmen. „Aus unserer Sicht verstoßen die Bedingungen dieser Stufe gegen die Tierschutzgesetze, weil Schwänze der Schweine kupiert und Kastrationen ohne Betäubung durchgeführt werden“, so Gerecke.

Von Christian Bohnenkamp