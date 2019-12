Bürgerinitiative: Nord/LB-Finanzhilfe ist Geldverbrennung

HANNOVER

Ein Aktivist mit Stefan-Weil-Maske, der Geldscheine in eine Feuertonne wirft, auf der Nord/LB steht: Mitglieder der Bürgerbewegung Finanzwende aus Berlin haben am Montag vor dem Landtag gegen die geplante Verabschiedung von Gesetzen zur Rettung der landeseigenen Nord/LB durch den Landtag demonstriert. Man wolle eine Bankenrettung nach der nächsten, finanziert durch den Steuerzahler, nicht mehr hinnehmen, so die Bewegung. Und: Die Finanzspritze durch das Land Niedersachsen werde im parlamentarischen Schnellverfahren durchgeboxt. „Ohne politische Anhörung werden mehrere Milliarden Euro Hilfe verabschiedet“, so Finanzwende-Sprecher Julian Merzbacher.

Landtag will Milliarden-Finanzhilfe verabschieden

Hintergrund: Bei der Rettung der Nord/LB geht es um die Verabschiedung von zwei Gesetzen durch den niedersächsischen Landtag, das ein Rettungspaket in Höhe von 3,6 Milliarden Euro schnürt, welches die EU bereits genehmigt hatte. An dieser Finanzspritze will sich Niedersachsen mit 2,3 Milliarden Euro beteiligen, den Rest steuern die Sparkassengruppe und das Land Sachsen-Anhalt bei. Gegenwind hat die Opposition im Landtag trotzdem angekündigt, Grüne, FDP und AfD bezweifeln, dass die Nord/LB aus Hannover auch mit dieser Hilfe auf Dauer am Markt bestehen kann. Grünen-Finanzpolitiker Stefan Wenzel etwa sprach von einer „Rettung auf Zeit“.

Starker Arbeitsplatz-Abbau bei Nord/LB geplant

Das sieht auch die Bürgerbewegung Finanzwende so. Sprecher Merzbacher: „Das ist keine echte Rettung, sondern ein Weiter so wie bisher“. Die Nord/LB werde dadurch nicht neu aufgestellt. „Jedes Unternehmen muss genau darlegen, wieso es einen Kredit benötigt. Hier entscheidet die Politik, ohne über eine nachhaltige Neuaufstellung der Nord/LB zu sprechen.“ Die Landesbank hatte in der Vergangenheit mit faulen Schiffskrediten an den Finanzinvestor Cerberus Capital Verluste in Milliardenhöhe eingefahren und braucht nun wegen gestiegener Anforderungen der Bankenaufsicht frisches Geld – für den Verein Finanzwende reine Geldverbrennung. Doch auch mit der Finanzspritze gibt es bei der Nord/LB massive personelle Einschnitte – von rund 5000 Arbeitsplätzen sollen mehr als 2000 abgebaut werden.

