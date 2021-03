Hannover

Auch das steckt in der Corona-Zeit: Unverkaufte Kleidung, die noch möglichst an Frau, Mann und Kind gebracht werden soll, billig erstanden und teuer mit Gesundheit bezahlt von den Menschen im Land der Produzenten. 500 Millionen Kleidungsstücke wurden in den Modekonzernen Europas angehäuft – so zitiert XR Fashion Action, eine Gruppe der Extinction Rebellion (XR), entsprechende Fachverbände. Mode, die als Ramschware noch verkauft wird –oder aber vernichtet, weil die nächste Kollektion schon wartet.

Mit einem „Corona-konformen Stand-Still“, einer Protestaktion am Kröpcke mit Banner- und Poster-Botschaften hat die Gruppe am Freitag den „Ressourcen vernichtenden Produktionswahn der Modeindustrie angeprangert“. XR Fashion Action über die Probleme, die die Billigware in den meist asiatischen Produktionsländern macht: Dort seien Gewässer, Luft und Natur durch die Bekleidungsindustrie oft lebensgefährlich verschmutzt. „Flüsse sind verseucht mit Schwermetallen, Chemikalien und krebserregenden Farbstoffen. Fische leben darin schon lange nicht mehr.“ Menschen, die auf das Wasser angewiesen seien, hätten ein hohes Risiko, Krebs und andere schwere Krankheiten zu bekommen.

Politik und Verbraucher sind gefordert

Von der Politik fordert XR, weitaus strengere Vorgaben für die Industrie zu schaffen. Mögliche Instrumente wären ein schärferes Lieferkettengesetz und ein Ökozidgesetz. Letztlich geht es darum, die UN-Leitprinzipien und Menschenrechte umzusetzen. Konsumentinnen und Verbraucher könnten damit helfen, „den Verlockungen der Supersonderangebote zu widerstehen und ungerecht und unökologisch produzierte Mode zu boykottieren“.

Von Petra Rückerl