Protest gegen Jobabbau – 400 Sitech-Mitarbeiter demonstrieren

Hannover

Protest gegen den geplanten Stellenabbau beim Sitzehersteller Sitech: Mehr als 400 Menschen demonstrierten am Freitag Mittag vor dem Stöckener VWN-Werk. Vor einer Woche war bekannt geworden, dass am Standort Hannover der hundertprozentigen VW-Tochter bis 2025 mehr als 200 von insgesamt 470 Stellen abgebaut werden sollen. Laut IG Metall hat der VW-Konzern die Sitzfertigung für den neuen Elektrobulli ID Buzz (rollt ab 2022 vom Band) aus Kostengründen fremd vergeben. Zudem hat das Management laut Arbeitnehmerseite die Zukunft des Standorts generell in Frage gestellt.

Ökologisch eine Katastrophe

Man habe schon häufig Kritik gehört, dass VW mit Zulieferern rüde umgehen würde, schimpfte am Freitag Dirk Schulze von der IG Metall. „Jetzt stelle ich fest, dass VW sogar mit der eigenen Tochter rüde umgeht.“ Er kritisiere die Entscheidung des Konzerns, die Sitzfertigung an einen externen Zulieferer ins Ausland zu geben. „Ein Abbau von Beschäftigung bedeutet immer auch ein Abbau von Kaufkraft und Lebensstandard in unserer Region“, so Schulze. „Wir warnen alle, die ausschließlich betriebswirtschaftliche Kennzahlen als Grundlage für Entscheidungen nehmen: Autos kaufen keine Autos!“ Zudem verwies er auf die logistischen Risiken und die ökologischen Nebenwirkungen. Derzeit fertigt Sitech „Just-in-Sequence“ (in einer der Produktion angepassten Reihenfolge) Sitze für den Bulli direkt in Werksnähe. Müssten die Sitze für den ID Buzz über A7 und A2 angeliefert werden, steige nicht nur das Logistikrisiko, es sei auch „ökologisch eine Katastrophe“ bei einem „grünen“ E-Fahrzeug.

„Millionen in die Kassen gebuttert“

Rafael Fernandez Solana, Betriebsratsvorsitzender bei Sitech Hannover, forderte bei der Kundgebung vor dem Stöckener Werk den Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen und das Angebot von alternativen Beschäftigungsmöglichkeiten im Konzern. Die Sitech-Beschäftigten hätten wie „die Melkkühe Millionen von Euros in die Kassen des VW-Konzerns gebuttert“. Durch Missmanagement habe das Führungspersonal den Standort in diese prekäre Situation gebracht.

Auch der Betriebsrat von VWN zeigte sich solidarisch mit den Sitech-Mitarbeitern. Der „erhebliche Stellenabbau“ mache fassungslos, sagte Stavros Christidis, Vize-Betriebsratschef bei VWN. „ Sitech stellt mit diesem Kurs die Zukunft des Standorts in Frage.“

Aktuell arbeiten bei Sitech in Hannover rund 470 Beschäftigte, es gilt ein Haustarifvertrag, der vergleichbar ist mit dem Flächentarifvertrag der Metallindustrie.

Faurecia soll Sitze für ID Buzz bauen

Der Auftrag für den ID Buzz soll an den Zulieferer Faurecia gegangen sein, der die Sitze angeblich in einem tschechischen Werk produzieren will. Laut einem Bericht der „Schaumburger Nachrichten“ ist das aber offenbar nicht alles: Demnach wird gerade am Faurecia-Standort in Stadthagen eine neue Fertigungsanlage aufgebaut, in der mit 200 Leiharbeitern angeblich die Sitze für den aktuellen T6 gebaut werden sollen – ein Auftrag, den derzeit noch die Sitech-Beschäftigten ausführen. „Das wäre der Todesstoß für den Sitech-Standort Hannover“, hieß es am Freitag von Arbeitnehmerseite.

Von Inken Hägermann