Protest gegen den geplanten Arbeitsplatzabbau bei Continental: Mehr als 2000 Mitarbeiter des hannoverschen Automobilzulieferers waren laut Gewerkschaftsangabe aus den Werken in ganz Deutschland in die Stadt mit der Konzernzentrale gereist, um ihren Unmut zu äußern. Motto des Tages: „ Conti: Jetzt gibt’s Contra!“ Sie trafen sich auf der Expo-Plaza nahe dem Messegelände – denn dort tagte in einem Hotel der Aufsichtsrat des Konzerns.

Die Betriebsräte und die beiden Gewerkschaften IG Metall (IG M) und IG Bergbau Chemie Energie ( IG BCE) befürchten, dass das Conti-Management weltweit womöglich 30.000 Stellen abbauen will, davon rund 13.000 in Deutschland. Konkret soll etwa das Reifenwerk in Aachen (1800 Beschäftigte) geschlossen werden.

In einer vom Konzernbetriebsrat initiierten Petition haben sich laut den Gewerkschaften gut 28.620 Unterstützer „digital und real“ gegen das angekündigte Spar- und Umbauprogramm gewandt und „Zeit für Perspektiven bei Continental!“ gefordert.

„Lebenspläne zerstört“

Der Konzernbetriebsrat befürchtet Schlimmes und warnt in der Petition: „Werden die Einschnitte umgesetzt, zerstört der Vorstand Lebenspläne, er vernichtet Wissen und Kompetenz in großem Maßstab. Er setzt ein fatales Signal für den Industrie- und Hochtechnologiestandort Deutschland.“ Es fehle an verlässlichen Perspektiven für die Beschäftigten und die Standorte. Und das „zu einer Zeit, in der andere Unternehmen zeigen, was mit einem engen Schulterschluss aller Akteure möglich ist. Nur so lassen sich Transformation und die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie bewältigen!“

Die Petition wurde dem Vorstand während einer Sitzungspause im Hotel übergeben – entgegengenommen wurde sie vom Vorsitzenden Elmar Degenhart und der Arbeitsdirektorin Ariane Reinhart. Die Arbeitnehmervertreter hoffen, in Gesprächen mit „im Hintergrund“ die eine oder andere Sparmaßnahme noch verhindern oder zumindest mildern zu können – dazu laufen auch Gespräche mit dem Autozulieferer und Großaktionär Schaeffler, der fast die Hälfte der Conti-Aktien besitzt.

Während der Versammlung auf der Expo-Plaza sprachen der Vorsitzende der IG BCE, Michael Vassiliadis, und die Zweite Vorsitzende der IG Metall, Christiane Benner, zu den angereisten Conti-Mitarbeitern.

„ Kahlschlag ohne Not“

Vassiliadis vertrat die Ansicht, dass die Conti-Führung „ohne Not und in größter Hektik (…) zu einem Kahlschlag“ ansetze, der Conti als auch dem Industriestandort schaden würde. Der IG-BCE-Chef weiter: „Kein Wort zur Sozialverträglichkeit, kein Wort zur Zukunft der Betroffenen. Es liegt jetzt in der Hand der Eigentümer, diesen personalpolitischen Amoklauf zu beenden und den Weg für intelligente Alternativen freizumachen.“

„Alternativen prüfen!“

Benner, die auch stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende von Conti ist, sagte: „Qualifizierung statt Kündigung muss das Motto für einen gerechten Wandel sein! Wir bestehen darauf, dass Alternativen geprüft werden.“ Die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat würden „den Vorstand weiterhin in die Pflicht nehmen.“ IG Metall-Bundeschef Jörg Hofmann hatte Konzernen, die wie Conti agieren, jüngst anlässlich einer „Aktionskonferenz“ in Hannover „schamloses Verhalten“ attestiert – Conti sei dabei „ein bemerkenswerter Fall“, er nannte dann auch noch Schaeffler und Mahle.

Weitere Unterstützer

Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund ( DGB) unterstützt die Protestierenden: „Es kann nicht angehen, dass Conti im Reifengeschäft seit Jahren – und sogar während der Corona-Zeit – Gewinne einfährt, Dividenden ausschüttet und dann Beschäftigte auf die Straße setzt. Soziale Verantwortung geht anders!“

Unterstützung kommt auch aus der Politik: Die SPD hat das Unternehmen aufgefordert, Pläne für die Schließung von Standorten zurückzunehmen; damit sende Conti „ein völlig falsches Signal für den Industriestandort Deutschland“, sagte Katja Mast, Fraktionsvize der SPD-Bundestagsfraktion, der Deutschen Presse-Agentur. Mast weiter: „Wer von staatlichen Leistungen wie Kurzarbeitergeld profitiert, von dem erwarte ich eine Grundsolidarität zu den Beschäftigten im Unternehmen und nicht allein das Schielen auf Gewinnmaximierung.“ Die Politik täte „alles, um den Beschäftigten im Strukturwandel in der Autoindustrie gemeinsam mit Unternehmern und Gewerkschaften Sicherheit und Perspektive zu geben.“ Der Aufsichtsrat von Conti müsse sich gut überlegen, ob er dieses Vertrauen zerstören und die Sozialpartnerschaft derart beschädigen wolle.

