Die Polizei ermittelt im Fall von Silke B. nun offiziell in einem Tötungsdelikt. Nach der Obduktion könne ein Unglücksfall ausgeschlossen werden, so eine Polizeisprecherin am Dienstag. Die 53 Jahre alte Prostituierte war am Sonntagabend von einem Nachbarn leblos in ihrer Wohnung in Stöcken aufgefunden worden.