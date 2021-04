Hannover

Ein volltrunkener Audifahrer fuhr am späten Montagnachmittag in Schlangenlinien über die A2 – bis ihn an der Raststätte Garbsen ein Verkehrsschild stoppte. Bei seiner Kontrolle leistete er Widerstand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest war nicht möglich, das Untersuchungsergebnis der angeordneten Blutprobe steht noch aus.

Der Mann war zunächst einem Zeugen in Höhe der Anschlussstelle Herrenhausen aufgefallen, weil der Audi A 6 in Schlangenlinien über die Autobahn in Richtung Dortmund fuhr. Der Zeuge verständigte die Polizei. Um 17.55 Uhr bog der Audi auf die Raststätte Garbsen ab, wo der Wagen mit einem Verkehrsschild kollidierte.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der 35-jährige Fahrer wollte gleich weiterfahren, konnte jedoch von Beamten der dortigen Wache der Autobahnpolizei gestoppt werden. Während der Kontrolle setzte er sich zur Wehr, weshalb er festgenommen wurde. Die Polizisten bemerkten starken Alkoholgeruch, sodass die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Anschließend kam der 35-Jährige ins Gewahrsam, wo er seinen Rausch ausschlafen konnte.

Führerschein war schon eingezogen

Den Führerschein konnten die Beamte allerdings nicht sicherstellen. Den hatte der Promillefahrer bereits einige Tage vorher abgeben müssen, als er ebenfalls wegen Alkohol am Steuer einer Streifenwagenbesatzung aufgefallen war.

Gegen den Mann wird ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Widerstand und Unfallflucht eingeleitet. Zeugen, die Beobachtungen zur Fahrweise des Mannes gemacht haben oder auch selbst durch diese gefährdet worden sind, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Garbsen unter der Telefonnummer 0511/109- 89 30 zu melden.

Von Andreas Krasselt