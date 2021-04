Hannover

Ein bissiger Promillesünder hat die Beamten des Polizeikommissariats Mitte am frühen Donnerstagmorgen in Atem gehalten. Der betrunkene Autofahrer war einer Streife zunächst aufgefallen, weil er gegen 1.30 Uhr beim Rangieren mit seinem VW Golf in der Kreuzstraße (Mitte) nicht nur die Fahrbahn versperrte, sondern sein Fahrzeug auch noch abwürgte.

Als die Beamten den 40-Jährigen aus Schwarmstedt kontrollierten, stellte sie fest, dass er betrunken war. Ein Atemalkoholtest ergab 0,93 Promille. Zusätzlich hatten die Ermittler den Verdacht, dass der Mann auch Drogen konsumiert haben könnte. Für eine Blutentnahme sollte er auf die Wache gebracht werden.

In Handschellen auf die Wache

Das wollte sich der 40-Jährige allerdings nicht so einfach gefallen lassen. Er leistete bereits vor dem Transport heftigen Widerstand, sodass ihm die Polizisten Handschellen anlegten. Dabei versuchte er die Beamten zu beißen. Auf der Wache wehrte er sich weiter, um die Blutentnahme zu verhindern und versuchte, einen 27-jährigen Ermittler ins Bein zu beißen.

Als Wiederholungstäter musste der Schwarmstedter neben der Blutprobe letztendlich auch seinen Wagen abgegeben: Er war bereits vor Kurzem alkoholisiert und ohne Führerschein erwischt worden. Der 40-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis zweifachen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und versuchter Körperverletzung verantworten.

Von Andreas Krasselt