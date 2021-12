Hannover

Als Tiger gestartet, als Bettvorleger gelandet: Das Kunstrasenprogramm der Stadt Hannover erweist sich rund zwei Jahre nach seinem Start als Flopp. Bislang hat nur der Vfl Eintracht eine solche Anlage bekommen und eingeweiht, um den Kunstrasen vom HSC aus der List wird mit Anwohnern noch immer um ein Lärmgutachten gerungen. Und die beiden für dieses Jahr geplanten Plätzevergaben haben noch gar nicht stattgefunden. Die Stadt begründet die Verzögerung mit „verwaltungsinternem Abstimmungsbedarf mit dem im Ranking der zweiten Runde vorne liegenden Sportvereinen“. Im ersten Quartal 2022 wolle man der Sportpolitik dann das Ergebnis vorlegen.

Das dauert der Politik aber zu lange, die über das Schneckentempo inzwischen auch verärgert ist. „Schon im Oktober hatten wir bei der Sportverwaltung nach dem Sachstand gefragt und keine Antwort erhalten“, sagt Andreas Pieper, der sportpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion. Für ihn sei die Verzögerung nicht nachvollziehbar. Direkt nach den Weihnachtsferien treffe sich die Arbeitsgemeinschaft (AG) Sport in der SPD und mache das Kunstrasenprogramm zum Thema, verspricht er. Und: „Am 24. Januar ist die nächste Sitzung des Sportausschusses, dazu wird etwas von uns kommen.“ Allerdings: Im Online-Portal der Stadt ist dieser Termin noch nicht gelistet.

CDU: „Den Sport nicht ganz daniederliegen lassen“

CDU-Sportpolitiker Thomas Klapproth: „Es ist schade, dass wir als Stadt bislang so wenig hinbekommen haben. Ich möchte wissen, woran das liegt und dann müssen wir das schnell lösen.“ Klapproth bemängelte außerdem, dass es seit den Kommunalwahlen im September keine Sitzung des Sportausschusses mehr gegeben habe. „Den Sport in Hannover ganz daniederliegen zu lassen geht auch nicht.“

Beim Kunstrasenprogramm bestimmt die Stadt Hannover jedes Jahr nach einem Kriterien-Katalog zwei Sportvereine, die eine solche Anlage für jeweils etwa 800.000 Euro inklusive Flutlicht, Ballfangnetze und Trainerbänke bekommen. Insgesamt werden zehn Plätze auf Stadtkosten gebaut. Für den Unterhalt der Anlage müssen die Vereine dann alleine aufkommen. In der ersten Runde mit 32 Bewerbern waren der VfL Eintracht aus der Südstadt und der HSC (List) zum Zuge gekommen. Beim VfL wurde der Platz offiziell im September in Betrieb genommen. Wegen Streitereien mit Anwohnern ruht das Projekt beim HSC noch – aktuell würden Lärmmessungen ausgewertet, auf deren Grundlagen sich das weitere Vorgehen entscheide, so ein Stadtsprecher.

Arminia-Chef: „Müssen Mitglieder immer wieder vertrösten“

In der zweiten Runde hatten sich 16 Vereine beworben, darunter zum wiederholten Male auch der SV Arminia – wegen der Platzenge hat der Verein aus der Südstadt vor Jahren schon den Jugendförderverein (JFV) SC Langenhagen – Arminia ins Leben gerufen, damit eine Reihe talentierter Jugendspieler auf der Anlage des SCL regelmäßig trainieren und spielen können. Rund 200 Jugendspieler beim SVA nutzen die Plätze im Stadion (eher selten), einen Rasen- und einen Tennenplatz, wobei der Ascheplatz witterungsbedingt nicht immer genutzt werden kann. Der SV Arminia bietet die Sportarten Fußball (mit Inklusionsmannschaften), American Football (Spartans) und Quidditch (Vollkontaktsport aus Rugby, Handball und Völkerball) an.

Vereinsvorsitzender Frank Willig: „Wir hoffen auf möglichst baldige Informationen zum Stand der Dinge und dass das wichtige Programm wieder an Fahrt gewinnt.“ Sein Verein habe von der Stadt das ganze Jahre über nichts gehört, inzwischen mache sich im Klub etwas Unruhe breit, da „wir als Vorstand die Mitglieder immer wieder vertrösten müssen“. Damit ist der SVA nicht alleine: Andreas Pieper berichtet, dass sich auch Vertreter der SG Blaues Wunder und vom TuS Kleefeld bei ihm nach dem Sachstand des Kunstrasenprogramms erkundigt hätten.

Region fördert LED-Flutlicht für 18 Sportvereine Die Region Hannover unterstützt 18 Sportvereine bei der Umrüstung ihrer Flutlichtanlagen auf LED-Technik. Dafür hat der Regionsausschuss für Umwelt und Klimaschutz jetzt eine Förderung von insgesamt rund 276.000 Euro aus dem e.coSport-Programm zur energetischen Sportstättensanierung von Stadt und Region Hannover beschlossen. „Mit den beantragten Umrüstungen können insgesamt bis zu 45 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden“, so Rike Arff, Leiterin der Klimaschutzleitstelle der Region. Der Regionssportbundes hat in diesem Jahr viele Sportvereine zu einer Umrüstung ihrer Flutlichtanlagen auf eine energiesparende LED-Technik beraten, 18 haben sich für eine Umrüstung entschieden. „Es ist lobenswert, dass die Region Hannover viele verschiedene Wege geht, um den Klimaschutz in der Region voran zu bringen“, sagt Thilo Scholz, der sportpolitische Sprecher der SPD-Regionsfraktion. Eine Umstellung auf LED-Technik bei Flutlichtanlagen sei zeitgemäß. Die Mittel für diese Förderung waren eigentlich schon im September wegen der hohen Nachfrage ausgeschöpft, Reste aus anderen Haushaltsstellen wurden zugunsten der LED-Förderung dann noch auf Initiative der SPD herangezogen. Die 18 geförderten Vereine sind: SV Hohenbostel (Barsinghausen), 1. FC Burgdorf, Heesseler SV, SV Ramlingen-Ehlershausen, SV Sorgensen (alle Burgdorf), SV Fuhrberg (Burgwedel), Tennisverein Berenbostel (Garbsen), SC Hemmingen-Westerfeld (Hemmingen), FC Neuwarmbüchen, TSV Isernhagen, TuS Altwarmbüchen (alle Isernhagen), BSV Hannovera Gleidingen (Laatzen), TSV Krähenwinkel Kaltenweide (Langenhagen), SpVg. Hüpede/Oerie (Pattensen), SG Letter 05(Seelze), FC Eldagsen (Springe), SG Bredenbeck-Holtensen, TSV Wennigsen (beide Wennigsen).

Von Andreas Voigt