Personal einsparen, Pflegeheime privatisieren – dieses Szenario wird es bei der Stadt Hannover nicht geben. Nachdem die NP über Details eines noch geheimen Gutachtens berichtete, stellt Finanzdezernent Axel von der Ohe klar: „Die Stadtverwaltung verfolgt keinerlei Planungen, die auf eine Privatisierung der städtischen Alten- und Pflegeheime abzielen.“

Wegen der Corona-bedingten Millionenausfälle im Stadtetat erarbeitet die Verwaltung gerade ein Sparpaket. Der Finanzdezernent warb in seiner Haushaltsrede dafür, „Etabliertes infrage zu stellen, eingeübte Arbeitsformen zu überprüfen und dort, wo wir – wie auf dem Feld der Digitalisierung – Nachholbedarfe haben, besser zu werden“.

In einer Art Testlauf mit der Unternehmensberatung KPMG habe man für „kurzfristige Personalkosteneinsparungen“ Potenziale in einer Größenordnung von rund 100 Vollzeitstellen identifiziert, so von der Ohe. Gemeinsam forsche man nach so genannten „quick wins“(schnelle Gewinne).

„Überlegungen nicht geteilt“

Mehr Details sollen in einem 70-seitigen Gutachten stehen, das noch unter Verschluss gehalten wird. Darunter auch die Idee, die städtischen Alten- und Pflegeheime zu privatisieren. Der Stadtkämmerer geht ein Stück weit auf Distanz: „Das Gutachten, von dem die NP berichtet, enthält eine Reihe guter und prüfenswerter Vorschläge zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit. Es gibt darin aber auch Überlegungen, die seitens der Stadtverwaltung nicht geteilt werden. Dazu gehört der Bereich der Alten- und Pflegeheime.“

In den städtischen Alten- und Pflegeheimen leben rund 650 Menschen. Die Vorstellung, ihr Heim könne privatisiert werden, hatte Alarmstimmung ausgelöst. „Die Diskussion ist ein Schlag ins Gesicht von Pflegekräften und Bewohnern“, fand Manfred Ihbe, Vorsitzender der Bewohnervertretung im Heinemanhof. Er forderte die SPD, deren Mitglied der 69-Jährige ist, sich eindeutig und schnell dagegen zu positionieren.

„Ein falsches Zeichen“

Was prompt geschehen ist. SPD-Parteichef Adis Ahmetovic hat am Dienstag lange mit Ihbe telefoniert. „Die SPD wird keiner Privatisierung städtischen Alten- und Pflegeheimen zustimmen“, hat er dann auch der NP versichert. Unabhängig von der Haushaltslage sei Privatisierung ein falsches Zeichen für Bewohner und Pflegekräfte. Die Stadt müsse kommunale Daseinsvorsorge gewährleisten.

„Privatisierung geht gar nicht“, findet auch Steffen Krach, SPD-Kandidat fürs Amt des Regionspräsidenten. Die Debatte sorge für unnötige Verunsicherung.

