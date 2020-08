Hannover

Diese Aktion ist ausgezeichnet: Für ihr Projekt „hannoverbunden“ wurden die Herrenhäuser Privatbrauerei und die Agentur rlvnt mit dem German Brand Award 2020 in Gold in der Kategorie „Brand Event“ ausgezeichnet. „hannoverbunden“ wurde 2018 zum 150. Jubiläum der Brauerei ins Leben gerufen. Herri und rlvnt haben sich unter 1.200 Einreichungen aus 14 Ländern durchgesetzt. Der German Brand Award ist ein Branchenpreis für Markeneinführung, der seit 2016 von der privaten Stiftung Rat für Formgebung jährlich in mehr als 60 Kategorien verliehen wird, Motto: „Der Preis, der Markenerfolge sichtbar macht“. Geehrt werden damit herausragende Markeneinführungen.

„hannoverbunden“ unterstützt gemeinnützige Projekte

Bei „hannoverbunden“ feierte die Brauerei vor zwei Jahren ihr 150. Jubiläum gemeinsam mit über 10.000 Fans, Open-Air- und Kiosk-Konzerten in ganz Hannover. Herzstück des Jubiläums war die Förderung lokaler, gemeinwohlorientierter Projekte und Organisationen auf www.hannoverbunden.de. Dazu zählt der Ambulante Kinder-und Jugendhospiz Hannover, der Betreuungs- und Begleitdienst Regenbogen im Aegidiushaus Auf der Bult oder das Bollerwagen-Café für notleidende Menschen.

Die Kommunikation der Kampagne erzielte eine Gesamtreichweite von 43 Millionen Menschen (online und offline) und überzeugte auch die Jury des German Brand Awards 2020: „Die Privatbrauerei Herrenhausen hat ihr 150-jähriges Jubiläum dazu genutzt, um mit ihrer Initiative „hannoverbunden“ glaubwürdig und authentisch ein Zeichen für Menschlichkeit und regionalen Zusammenhalt zu setzen. Zugleich gelang es, die Verbundenheit der Hannoveraner zur Marke Herrenhäuser deutlich zu erhöhen“, so das Urteil der Fachjury aus Branchenexperten.

Online-Brauereiführer-Casting war auch schon erfolgreich

Es war nicht die erste Auszeichnung: „hannoverbunden“ hatte Ende vergangenen Jahres den Publikumspreis bei den PR Report Awards 2019 zuerkannt bekommen. Christian und Axel Schulz-Hausbrandt, die beiden Geschäftsführer der Privatbrauerei: „hannoverbunden ist für uns ein Herzensprojekt. Wir wollten unseren Fans sowie den Menschen aus Hannover etwas zurückgeben. Dass dieses Projekt und unsere Brauerei auch weit über die Grenzen Hannovers hinaus so viel Anerkennung erhalten haben, freut uns wirklich sehr.“ Mit Herrenhäuser und rlvnt haben darüber hinaus die hannoverschen Agenturen Netzdenke und DieVision sowie der Filmemacher Dominik Junker beim Erfolgsprojekt „hannoverbunden“ mitgemacht.

Die Privatbrauerei Herrenhausen und die hannoversche PR Agentur rlvnt haben in den vergangenen Jahren bereits mehrere der deutschlandweit bedeutendsten sowie international anerkannten PR- und Kommunikationspreise gewonnen: 2017 überzeugten Herrenhäuser und rlvnt die Juroren beim Brauereiführer Casting unter dem Hashtag #HHILKHFD (“Heute habe ich leider kein Herri für dich“). Damals holten sie den Deutschen Preis für Onlinekommunikation 2018, den German Design Award 2019 sowie einen weiteren PR Report Award nach Hannover. „Die Zusammenarbeit mit Herrenhäuser ist für uns ein echter Glücksfall, denn Herri ist eine echte Lovebrand mit sehr authentischen Fans, die den Kern der Marke ausmachen“, sagt Matthias Biebl, geschäftsführender Gesellschafter von rlvnt.

Von Andreas Voigt