Hannover

Die Kindertagesstätte der Bugenhagen Kirchengemeinde (Stresemannallee 34, Südstadt) ist ausgezeichnet worden: Damit hat das zwölfköpfige Team um Margrit Cammann ein Coaching der Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen (LVG & AFS) gewonnen. Unter dem Motto „Gute und gesunde Kita für alle“ hatte die Landesvereinigung als Präventionspartnerin der Barmer Krankenkasse den Preis ausgeschrieben. Bewerben konnten sich Kindertagesstätten landesweit sowie Kindertagesstätten aus Bremen.

„Der Preis ist für uns eine großartige Bestätigung unserer Arbeit“, freuten sich Cammann und Mitarbeiterin Brigitte Schacht-Kuklinski. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen wie auch den Eltern der Kinder werde viel Arbeit in die Ausgestaltung des Außenbereichs gesteckt, mit dem die Bewegungsfreude der Kinder täglich gestärkt werde.

Außenbereich hat die Jury beeindruckt

„Genau deshalb hat die Kindertagesstätte Bugenhagen den Preis auch bekommen“, erklärte Stephanie Schmitz von der LVG & AFS. „Das Konzept der Kita ist ganzheitlich, partizipativ und nachhaltig.“ Insbesondere der große Außenbereich, in dem ausnahmslos auf Naturmaterialien wie etwa Holz gesetzt werde, habe die Jury beeindruckt. „Mit Baumstämmen werden Bewegungslandschaften geschaffen, auf denen balanciert und geturnt werden kann“, sagte Schmitz weiter. Etwaige Naturelemente und so viel Platz zum Spielen seien unüblich für einen Kindergarten mitten in der Stadt.

Hier ist Platz für Bewegung: Der große Außenbereich mit Bewegungslandschaften aus Holz hat die Jury überzeugt. Quelle: Sophie Peschke

„Wir haben uns wegen des großen Außengeländes und der gelebten Naturverbundenheit für diese Kita entschieden“, sagte auch Maria Euhus, die ihren sechsjährigen Sohn abholte. Als Elternteil unterstütze sie sich regelmäßig dabei, den Außenbereich weiter auszugestalten. „Das ist uns auch wichtig, die Eltern bei Gartenaktionen mit einzubinden“, betonte Kitaleiterin Cammann.

Lob von Kultusminister Tonne

Dass Eltern bei den Entwicklungen der Kitas mit einbezogen werde und so die Erziehungspartnerschaft von Kita und Elternhaus gestaltet werde, lobte auch Kultusminister Grant Hendrik Tonne, der Schirmherr des Kita-Preises: „Im gemeinsamen vertrauensvollen Zusammenwirken aller Akteure zum Wohl der Kinder und Beschäftigten in Kitas können wir als Gesellschaft die anstehenden Herausforderungen meistern, und für eine bessere nachhaltige Lebenswelt einen sinnvollen Beitrag leisten“, hieß es in seinem Grußwort zur Preisverleihung. Auch die Kindertagesstätte Villa Kinderreich (Waldhausenstraße 30) wurde mit dem Preis ausgezeichnet.

„Gesundheit fängt bei den Kleinsten an“

Für die Kita Bugenhagengemeinde gab es den Preis nicht nur für den Außenbereich, der die Gesundheitsförderung der psychischen Gesundheit und Bewegung ermöglicht, sondern auch für den Themenbereich Ernährung: „Unsere zwei Köchinnen bilden sich immer weiter fort, um in Sachen Ernährung und Prävention auf dem neusten Stand zu bleiben“, so Cammann. Die Wichtigkeit davon unterstrich Ronny Franke, der Regionalgeschäftsführer der Barmer: „Gesundheit fängt bei den Kleinsten an“, sagte er. Doch auch die Gesundheit der Mitarbeitenden und Eltern müsse im Vordergrund stehen.

„Für die eigene Gesundheit können wir gerade in Zeiten der Corona-Pandemie noch deutlich mehr tun“, gab Mitarbeiterin Schacht-Kuklinski zu. Deshalb solle der Gewinn des Preises, ein zweitätiges Coaching mit Vertreterinnen und Vertretern der Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen auch für die nachhaltige Gesundheitsförderung der Mitarbeitenden genutzt werden.

Von Sophie Peschke