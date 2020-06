Hannover: Postbank-Standort soll nach Hameln ziehen – Mitarbeiter protestieren

Hannover

Von Hannover nach Hameln – der Postbank-Standort in der Landeshauptstadt soll im Sommer 2021 in die Stadt an der Weser verlegt werden. Das gab die Gewerkschaft Verdi am Donnerstag bekannt. In der vergangenen Woche seien die rund 500 Mitarbeiter per Mail darüber informiert worden.

Mit einer Aktion unter dem Motto: „ Hameln? Nein, Danke!“ protestierten am Donnerstag rund 20 Mitarbeiter vor dem Gebäude nahe der Ernst-August-Galerie gegen das Vorhaben. Rüdiger Kruse, Vorsitzender des Betriebsrats der Postbank, macht deutlich: „Für die meisten Mitarbeiter ist die Verlagerung unzumutbar.“ Schließlich komme eine längere Fahrzeit von zwei bis drei Stunden auf sie zu. Und das obwohl im Tarifvertrag etwas anderes stehe. Demnach sei im letzten Jahr ein Tarifvertrag zur Beschäftigungssicherung, der auch die Versetzung auf einen räumlich unzumutbaren Arbeitsplatz ausschließt, zwischen der Bank und Verdi verlängert worden, so Gewerkschaftssekretär Christian Theis.

„Wir werden kämpfen“

Hinzukommt, dass ein Großteil der Mitarbeiter des Call-Centers in Teilzeit tätig ist. Eine davon ist Ines Alabarta Schmidt. Die 52-Jährige ist Kundenberaterin und allein erziehende Mutter eines Kindes mit Behinderung: „Für mich war die Nachricht ein großer Schock.“ Eine Stunde bevor der Fahrdienst ihren Sohn morgens abholen komme, müsse sie künftig aus dem Haus, um pünktlich auf der Arbeit in Hameln zu sein. Und: „Meine Fahrzeit liegt dann pro Tag nicht mehr bei 30 Minuten, sondern bei vier Stunden“, sagt sie. Das will sie nicht hinnehmen. „Wir werden kämpfen und hoffen, dass wir die Deutsche Bank (Anm. d. Red. die Postbank und Deutsche Bank gehören seit Mai 2020 offiziell zusammen) dazu kriegen, dass der Standort hier bleibt.“

Auch für die Landeshauptstadt bedeutet die Verlagerung ein Verlust von vielen Arbeitsplätzen. Wirtschaftsdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette spricht dabei „von keiner guten Nachricht für Hannover“. Auch wenn es positiv sei, dass die Arbeitsplätze nicht verloren gehen, sondern lediglich verlagert werden, bedeute der zukünftige Standort für die Arbeitnehmer im Zweifel einen deutlich längeren Weg zur Arbeit. „Für die Stadt ist dies zugleich ein Verlust von 500 Arbeitsplätzen. Wir hoffen, dass durch die geplante Neugestaltung des Standortes wieder viele neue attraktive Arbeitsplätze entstehen.“ Gemeint ist damit das „Stadtquartier Goseriede“, im Rahmen dessen unter anderem Wohnungen und Geschäfte entstehen sollen. Die Pressestelle der Postbank war auf NP-Anfrage nicht für ein Statement zu erreichen.

