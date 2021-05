Hannover: Pools sind ab 2022 in Kleingärten verboten

Hannover

Noch einen Sommer lang werden sich Kleingärtner in Hannover in großen Pools auf ihren Parzellen vergnügen können. Dann werden viele die Schwimmbecken abbauen müssen. Für 2022 ist ein Verbot von größeren Pools geplant. Laut Stadt soll ab diesem Monat die Gartenordnung zusammen mit dem Bezirksverband der Kleingärtner überarbeitet werden. Im Frühjahr kommenden Jahres soll darüber auf einem Verbandstag abgestimmt werden. Zum Poolverbot gibt es jedoch bereits eine Einigung, die im Rahmen der neuen Gartenordnung verabschiedet werden soll.

Andreas Hildebrand, der Anwalt des Kleingärtnerverbandes, bestätigt das gegenüber der NP. Erlaubt bleiben sollen Pools nur noch bis zu einem Durchmesser von 2,50 Meter und einer Tiefe von 60 Zentimetern. Das käme dem Aus für einen Großteil der Schwimmbecken gleich, die in den vergangenen Jahren immer größere Ausbreitung gefunden hatten.

Wassernot im Kleingarten – während der Nachbar den Pool füllt

Sowohl bei der Stadt als auch beim Kleingärtnerverband waren darüber regelmäßig Beschwerden aufgelaufen. Vor allem in den vergangenen beiden trockenen Sommern hatte es in einigen Kolonien Zoff um die Pools gegeben. Während einige Gärtner kaum noch Wasser hatten, um ihre Pflanzen zu wässern, füllten Nachbarn riesige Schwimmbecken bis zum Rand.

Zoff am Gartenzaun: Beim Kleingartenverein Limmer hatten einige Pächter 2020 mit Wasserknappheit zu kämpfen, während andere weiter ihre Pools füllten. Quelle: Michael Wallmüller

„Wir haben es mit Appellen versucht. Leider hatte das nicht den von der Stadt gewünschten Erfolg“, sagt Hildebrand. Deshalb solle nun eine Regelung in die Baurichtlinie aufgenommen werden, die Rechtssicherheit schafft. Die Pools sollten künftig auf eine „vertretbare Größe“ reduziert werden, so der Anwalt. Ohnehin müsse in den Gärten laut Bundeskleingartengesetz die kleingärtnerische Nutzung im Vordergrund stehen. „Freizeitanlagen sind zulässig, das darf allerdings nicht übertrieben werden“, stellt Hildebrand klar. Die Vorschläge sollen jetzt mit den Vereinen abgestimmt werden.

Zu große Pools müssen abgebaut werden

Zwar gibt es schon jetzt die Regelung in der Baurichtlinie, dass Schwimmbecken verboten sind. Laut Stadt lässt das jedoch „rechtlichen Interpretationsspielraum“. Denn Schwimmbecken seien „ortsfeste, fest mit dem Boden verbundene oder in diesen eingelassene Becken“. Das trifft auch auf viele sehr große Gartenpools in der Regel nicht zu, von denen einige bis zu 5,50 Meter lang sind und 17.000 Liter Wasser fassen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bestandsschutz für Pools, die die künftig vorgeschriebene Größe von 2,50 Metern Durchmesser und 60 Zentimeter Tiefe überschreiten, gibt es nicht. Sie müssten also entfernt werden. Immerhin im zweiten Corona-Sommer wird das noch nicht notwendig sein. Die neue Richtlinie würde wohl erst 2022 nach den Beschlüssen auf dem Verbandstag im Frühjahr in Kraft treten.

Pool-Besitzer wehren sich gegen Vorwürfe

Mit Protesten von Poolbesitzern ist allerdings zu rechnen. Viele haben mehrere hundert Euro allein in den Pool investiert. Hinzu kommen Kosten für Wasserpumpen und weitere Extras. Die NP hatte im vergangenen Sommer auch Poolbesitzer besucht. Sie sahen als Grund für den Zoff um die Wasserbecken einen Generationenkonflikt in den Kolonien, wo sich ältere Pächter durch Familien mit Kindern gestört fühlten. Zudem argumentierten sie, dass der Wasserverbrauch gar nicht so groß sei, weil viele Poolbesitzer dieses immer wieder neu aufbereiteten.

Wehrten sich gegen die Vorwürfe: Pool-Besitzer in der Kolonie Tannenkamp-Mecklenheide in Ledeburg. Quelle: Nancy Heusel

Grünen-Umweltexperte Mark Bindert hält die Vereinbarung zwischen Stadt und Bezirksverband für einen „guten Kompromiss“. Aus seiner Sicht muss es allerdings auch Regeln geben, „damit keine Badechemie ins Grundwasser kommen kann. Das ist leider ein echtes Problem für das Trinkwasser“. Er gönne jedem seinen Badespaß. Aber es gebe auch „genügend öffentliche Schwimmbäder in Hannover“.

Im vergangenen Sommer waren Pools in vielen Baumärkten ausverkauft. Zurzeit scheint es dort allerdings noch keine Engpässe zu geben. Die meisten Baumärkte bieten zurzeit wegen der Pandemie ohnehin vor Ort keine Schwimmbecken an. Online sind die meisten Modelle jedoch sofort oder mit wenigen Tagen Lieferfrist zu bekommen.

Von Christian Bohnenkamp