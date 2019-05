HANNOVER

Öffentlichkeitsfahndung der Polizei nach zwei Schlägern: Die Beamten suchen nach zwei Männern, die in der Nacht zum Freitag, 1.März, einen 46-Jährigen vor einer Kneipe am Kötnerholzweg in Linden angegriffen und so heftig geschlagen haben, dass er sich eine Kopfverletzung zuzog und dann das Bewusstsein verlor. Mithilfe von Phantomzeichnungen sucht die Polizei nun nach den Tätern.

Täter-Duo soll dem Opfer aus dem Lokal gefolgt sein

GESUCHT: Einer der Täter soll ein südländisches Aussehen haben. Quelle: LKA Niedersachsen

Der 46-Jährige hatte laut Polizei den Abend mit drei Frauen in einer Kneipe am Kötnerholzweg/ Ecke Weckenstraße verbracht, die er dort kennengelernte. Auch die späteren Täter hatten sich dort aufgehalten, sie sollen zuvor Kontakt zu den Frauen gesucht haben, seien aber von ihnen abgewiesen worden. Als die drei Frauen und der der 46-Jährige das Lokal gegen 1 Uhr verließen, folgten ihnen die beiden Männer. Auf der Straße beschimpften sie das Opfer zunächst und schubsten es danach. Dann schlug einer der beiden den 46-Jährigen so heftig ins Gesicht, dass dieser rückwärts auf den Asphalt fiel, sich eine Kopfverletzung zuzog und dadurch bewusstlos wurde, teilt die Polizei weiter mit . Die beiden Männer flüchteten daraufhin in Richtung Fössestraße.

UNBEKANNT: Der Mittäter soll eine Mütze oder Kapuze getragen haben. Quelle: LKA Niedersachsen

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die Angreifer. Die Männer sind etwa 25 Jahre alt und haben ein südländisches Aussehen. Einer von ihnen ist zwischen 1,65 Meter und 1,70 Meter groß, sein Komplize etwas größer. Zur Tatzeit waren die Täter dunkel gekleidet, einer von ihnen trug zudem eine Mütze oder Kapuze auf dem Kopf. Zeugen, die Hinweise zur Identität der beiden Gesuchten geben können, bittet die Polizei, sich unter der Telefonummer 0511 109 39 20 zu melden.

Von Andreas Voigt