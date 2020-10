Hannover

Die Polizei hat am frühen Donnerstagmorgen in Wettbergen zwei Diebe gefasst, die für mindestens vier Autoaufbrüche und dem Diebstahl hochwertiger Werkzeuge und technischer Geräte verantwortlich sein sollen.

Ein Zeuge hatte die Beamten auf die Spur des Duos gebracht. Der 24-Jährige war gegen 3.10 Uhr mit seinem Hund Gassi gegangen, als er in der Straße In der Rehre die Verdächtigen dabei beobachtete, wie sie eine auf einem Mercedes-Sprinter installierte Metallbox aufbrachen. Sie entwendeten aus dieser Box mehrere Werkzeuge, dann ergriffen sie in einem VW Caddy die Flucht.

Streifenwagen verfolgt die Flüchtenden

Der Zeuge alarmierte die Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung, die auf dem Weg zum Einsatzort war, entdeckte den VW Caddy im Bereich der Hamelner Chaussee. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. In der Bergfeldstraße hielten die Diebe unvermittelt am Fahrbahnrand an und flüchteten zu Fuß. Doch die Ermittler konnten sie festnehmen.

Im VW Caddy entdeckten sie jede Menge mutmaßliches Diebesgut, das mittlerweile drei weiteren Transporteraufbrüchen zugeordnet werden konnte. Ob damit schon das Ende der Fahnenstange erreicht ist, wird derzeit noch geprüft. Die Polizei vermutet, dass das Autoknacker-Duo noch für andere Werkzeugdiebstähle verantwortlich sein könnte.

Schadenshöhe noch unklar

Wie hoch der dadurch entstandene Gesamtschaden sei, lasse sich noch nicht beziffern, so Polizeisprecher Michael Bertram: „Allein im aktuellen Fall, bei dem die beiden Verdächtigen entdeckt wurden, beläuft sich der Schaden auf mindestens 3000 Euro.“

Von Andreas Krasselt