Gemeinschaftsarbeit: Passanten, mehrere Justizbeamten und ein Polizist im Feierabend haben am Donnerstag in der Nähe vom Raschplatz zusammen einen mutmaßlichen Handtaschendieb gestellt. Der 28 Jahre alte Tatverdächtige leistete bei der Festnahme erheblichen Widerstand, teilte die Polizei am Freitag mit.

Der 43 Jahre alte Polizeibeamte hatte sich am Donnerstag gegen 13 Uhr in seinen Feierabend verabschiedet, als er wenig später am Raschplatz in der Innenstadt auf einen Mann aufmerksam wurde, der eine Damenhandtasche trug. Das sei ihm merkwürdig vorgekommen, deshalb habe er den Verdächtigen im Blick behalten, so die Polizei weiter. Kurz darauf hörte der Beamte Hilferufe einer 64-jährigen Frau, die darauf aufmerksam machte, dass soeben ihre Handtasche gestohlen worden sei. Der Beamte sprach den Verdächtigen an, der blieb kurz stehen, ließ die Handtasche dann fallen und lief davon.

Radfahrer nimmt Verfolgung auf, Polizist hält Dieb fest

Ein 30 Jahre alter Radfahrer, der auf die Situation aufmerksam wurde, nahm die Verfolgung auf und stellte sich dem Verdächtigen dann an der Fernroder Straße in den Weg. Als der Polizeibeamte, der ebenfalls auf einem Fahrrad unterwegs war, eintraf, gab er sich gegenüber dem Verdächtigen als Polizist zu erkennen und forderte den Mann auf, stehen zu bleiben. Der jedoch ging unvermittelt auf den Radfahrer zu, worauf der Beamte zugriff und den Verdächtigen zu Boden warf. Justizbeamte waren in der Zwischenzeit dazugeeilt und reichten dem Polizisten Handfesseln, die der Beamte dem mutmaßlichen dann Dieb anlegte. Kurze Zeit später trafen seine Kollegen im Dienst ein und nahmen den Mann mit zur Wache.

Bei der Festnahme leistete der Tatverdächtige zunächst erheblichen Widerstand und beleidigte die Beamten. Er kam vorübergehend in Polizeigewahrsam, so die Polizei weiter. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann am frühen Abend wieder entlassen. Da der Verdächtige ein Messer bei sich trug, wird gegen ihn jetzt unter anderem wegen Diebstahls mit Waffen ermittelt. Zudem wurde bei ihm Marihuana gefunden und beschlagnahmt, teilte die Polizei weiter mit.

