Ein Polizeibeamter aus Hannover, zuständig auch für die Sicherheit jüdischer Einrichtungen, spricht auf einer Corona-Leugner-Demo, zieht krude Vergleiche zwischen Corona-Maßnahmen im Deutschland 2020 mit der Nazi-Diktatur. Die Affäre zieht Kreise und nun stellt sich auch wieder die Frage, wo die Mittel für die Sicherheitsmaßnahmen für jüdische Einrichtungen bleiben.

Er erstellte Sicherheitsgutachten

Noch im Januar hatte die damalige Sicherheitsbeauftragte und jetzige Vorsitzende der liberalen jüdischen Gemeinde, Rebecca Seidler, mit dem Polizisten über das Sicherheitskonzept für ihre Gemeinde gesprochen. Den 57-jährigen Kriminalhauptkommissar hatte sie durch Räumlichkeiten, die Synagoge, die Kita geführt, über mögliche Sicherheitslücken gesprochen. Nach dem Anschlag von Halle ein womöglich lebenswichtiger Termin. Er erstellte ein Gutachten, das auch den Sicherheitsüberlegungen der jüdischen Gemeinde Rechnung trug. Doch dann tauchte eben jener Polizeibeamte, beschäftigt bei der Zentralstelle technische Prävention, als Redner auf einer Demo von Corona-Leugnern in Dortmund auf. Das entsprechende Youtube-Video machte die Runde, auch Rebecca Seidler sah den Mann nun wieder, der sich als möglicher Verschwörungsmythiker entpuppte.

„Das hat mich stark irritiert“, sagt Rebecca Seidler der NP. „Ich war überrascht, nahm umgehend Kontakt zu den Polizeibehörden auf.“ Das „gute und vertrauensvolle Gespräch mit dem Polizeipräsidenten“ Volker Kluwe habe ihr durchaus gezeigt, „dass der Vorfall sehr ernsthaft aufgearbeitet wird“. Ihr Vertrauen in die niedersächsische Polizei sei so nicht nachhaltig erschüttert, „aber natürlich gibt es Punkte, über die wir offen sprechen müssen, damit das zum Teil beschädigte Vertrauensverhältnis wieder aufgebaut werden kann“.

Für drei Monate suspendiert

Sie sei bisher davon ausgegangen, dass Spezialisten bei Polizei, die sich um solche sensiblen Bereiche kümmerten, vom Staatsschutz überprüft würden. „So wie mir mitgeteilt wurde, war es auch innerhalb der Polizeibehörde im Vorfeld nicht erkennbar, dass er solchen kruden Verschwörungsmythen anhängt“. Mittlerweile ist Kriminalhauptkommissar für vorerst drei Monate vom Dienst suspendiert.

Bildungsangebote für Polizisten gefordert

Mit Blick auf das Thema „Racial Profiling“ innerhalb der Polizei erachte sie es „grundsätzlich als sinnvoll, ganz konkret immer wieder zu überprüfen, ob die Beamtinnen und Beamten auf dem Boden der demokratischen Grundordnung“ stünden. Bildungsangebote auch zum Thema Verschwörungsmythen, Rassismus, Antisemitismus wären wichtig, „auch hier bedarf es eines Grundwissens, um die Leute notfalls in den eigenen Reihen zu erkennen“. Nach diesem Vorfall werde deutlich, dass sich innerhalb der Polizeibehörden mit diesen Themen auseinandergesetzt werden müsse.

Gutachten des Polizeibeamten wird überprüft

Was wird nun aus dem Sicherheitskonzept, das der suspendierte Polizeibeamte ausgearbeitet hat? Muss es nicht modifiziert werden? „Das Gutachten wird überprüft, gegebenenfalls angepasst, da sind wir mit den Sicherheitsbehörden im Gespräch“, berichtet Seidler.

Und wie ist die Stimmung in der jüdischen Community, hat sich die Verunsicherung, die es nach Halle gab, verstärkt? „Es gibt eine Verunsicherung, aus diesem Grund ist es wichtig, dass die Sicherheitsbehörden den engmaschigen Draht zu uns halten, dass wir uns regelmäßig austauschen“, so Seidler.

Versprochene Zuschüsse nicht überwiesen

Wobei es bisher bei dem verbalen Austausch bleibt. Versprochene finanzielle Mittel der Landesregierung für bauliche und technische Sicherheitsmaßnahmen sind bisher nicht geflossen. Eigentlich hatte der niedersächsische Landtag im Dezember 2019 beschlossen, die Mittel für beide jüdische Landesverbände um zwei Millionen Euro aufzustocken, das Geld soll aus dem Etat des Kultusministeriums kommen.

Geld aus Staatsvertrag für andere Zwecke

Nach einer Anfrage der Grünen im Landtag vom 2. Juli, wo die Mittel bleiben würden, antwortete die Landesregierung am 17. Juli: Dafür müssten die Staatsverträge zwischen dem Land und dem Landesverband israelitischer Kultusgemeinden sowie dem Land und dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden geändert werden. Das wäre nun für den September geplant - also zehn Monate nach Halle. Rebecca Seidler hatte schon im Juni gegenüber der NP klargemacht, dass dies eine Farce sei, „das Geld aus dem Staatsvertrag ist dazu da, das jüdische Leben sichtbarer zu machen und damit auch Antisemitismus zu bekämpfen“.

Grüne fordert mehr Sicherheit für jüdische Gemeinden

Außerdem genüge das Geld nicht für die Sicherungsvorkehrungen aller Einrichtungen. Es sei in den Gesprächen Ende vergangenen Jahres vereinbart worden, dass es einen Extra-Topf für die Sicherheit gebe, dieser sollte im Innenministerium angesiedelt werden. Denn auch in den anderen Ländern liegt der Schutz der Einrichtung in diesem Ressort. In der Antwort auf die Anfrage der Grünen nach einem solchen Sondertopf heißt es nun, dass es einen solchen Sonderfonds nicht geben würde. Für Grünen-Landtagsabgeordnete Eva Viehoff unverständlich: „Es muss deutlich mehr für die Sicherheit der jüdischen Gemeinden in Niedersachsen getan werden. Ich bezweifle, dass es allein durch die Mittel im Staatsvertrag möglich ist, genau diese Sicherheit zu schaffen.“

