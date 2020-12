Hannover

Fast auf frischer Tat hat die Polizei Hannover am Mittwoch in einem filmreifen Einsatz zwei mutmaßliche Autodiebe in Linden-Mitte gestellt – dank eines frühzeitigen Hinweises eines Anliegers.

Der Zeuge hatte gegen 16.40 Uhr zwei Männer bemerkt, die in der Südfeldstraße auf verdächtige Weise dort abgestellte Autos unter die Lupe nahmen. Sicherheitshalber verständigte er die Polizei.

Mit Streifenwagen Fluchtfahrzeug blockiert

Gerade in dem Moment, als ein Streifenwagen dort eintraf, löste auch schon die Alarmanlage an einem abgestellten Audi A 6 aus. Die Beamten sahen einen Tatverdächtigen zu einem wartenden Mercedes flüchten, wo er durch die Beifahrertür einstieg. Der Fahrer gab Gas. Doch die Beamten stellten sich mit ihrem Streifenwagen quer und blockierten das Fluchtfahrzeug.

Der 30-jährige Fahrer und sein 35-jähriger Begleiter wurden festgenommen. Im Mercedes fanden die Ermittler eine Reihe von Werkzeugen, wie sie zum Aufbrechen von Autos benötigt werden. Am Donnerstag ordnete ein Richter Untersuchungshaft gegen die beiden Verdächtigen an. Die Ermittler prüfen auch, ob die Männer für einen weiteren Autodiebstahl am 9. 12. im Bereich Stöcken verantwortlich sein könnten.

Von Andreas Krasselt