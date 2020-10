Hannover

Durfte der Staatsschutz im Juli 2015 das Unabhängige Jugendzentrum Kornstraße (UJZ, Nordstadt) beobachten und Personen fotografieren und Namen dokumentieren? Seit Jahren ist diese Rechtsfrage offen. Am Mittwoch entschied Verwaltungsrichterin Andrea Reccius: „Zur Verhütung von Straftaten darf die Polizei Namen und Daten von Personen aufnehmen.“ Die Klage von Dirk Wittenberg wurde also abgewiesen. Allerdings wird die Rechtsfrage sicher bald das Oberverwaltungsgericht ( OVG) in Lüneburg beschäftigen.

Am 26. Juli 2015 beobachteten zwei Beamten des polizeilichen Staatsschutzes die „Korn“, wie das Jugendzentrum in der Szene genannt wird. Sie erhofften sich Erkenntnisse über politische Kader der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei. Die Polizei war über Veranstaltungshinweise auf Facebook auf das UJZ gestoßen.

Polizei vermutete Verstöße gegen das Vereinsgesetz

Nachdem der kurdische Kulturverein aus seinem Haus in der Nikolaistraße (Mitte) ausziehen musste, habe sich die Szene seit Ende 2013 ins Internet verlagert, erklärte ein Kripobeamter (61) am Mittwoch im Verwaltungsgericht. „In dem Jugendzentrum vermischten sich linksextreme und PKK-Kreise“, erklärte der Zeuge.

Die Polizei hatte die Vermutung, dass auf den Versammlungen gegen das Vereinsgesetz verstoßen werde. Denn die PKK-Führer geben dort Anweisungen an die Kader vor Ort weiter. Da gehe es zum Beispiel um Spendensammlungen für den Kampf gegen den türkischen Staat.

Kurdischer Kulturverein war nicht verboten

Ende Juli 2015 wurde Dirk Wittenberg gefilmt. Er ist derzeit Angestellter im Verein zur Förderung der politischen Jugendkultur. Er war auch mal Pressesprecher des UJZ. Nach der Observation wurde ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Er habe gegen das Verbot der PKK verstoßen. Das Verfahren wurde eingestellt.

Und so meinte sein Anwalt, Sven Adam, im Verwaltungsgericht: „Es gab keinerlei rechtliche Grundlage für die Observation.“ Denn der kurdische Kulturverein sei nicht verboten gewesen. Die Versammlungen durften also stattfinden. Kläger Wittenberg wunderte sich, warum das Foto, dass ihn vom Ermittlungsvorwurf entlastete, nicht in den Akten auftaucht. Ermittelte die Polizei gezielt gegen ihn? Wittenberg ist anscheinend davon überzeugt.

Gefahrenabwehr Grund für die Beobachtung

Markus Lemke, Leiter des Rechtsdezernats der Polizeidirektion Hannover, hielt dagegen: „Es ging nicht um den Kläger. Es ging bei der Maßnahme um Gefahrenabwehr.“ Und im Rahmen dieser Aktion durfte der Kläger in einer Gruppe auch aufgenommen werden.

So sah es die 10. Kammer des Verwaltungsgerichts auch. Dass die Observation verdeckt ablief, sei auch in Ordnung gewesen. Denn der Kripobeamte habe gesagt, dass er in der PKK-Szene bekannt gewesen sei. Richterin Reccius: „Eine offene Beobachtung hätte keinen Sinn gemacht.“

Von Thomas Nagel