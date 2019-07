Hannover

Es summt bei der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen (ZPD) – und bald gibt es dort nicht nur Saures für die Bösen, sondern auch Süßes. 58.000 Bienen schwirren ab sofort über das Dach des Polizeiparkhauses an der Tannenbergallee. Drei Völker, deren Kästen Polizist und Hobbyimker Christian Henking dort aufgestellt hat.

„Da derzeit die Linde blüht und viele dieser Bäume in der Nähe stehen, habe ich bei der Behördenleitung angefragt, ob ich drei Völker auf dem Parkhaus aufstellen kann“, berichtet Henking. Die Behörde wolle damit in Zeiten des Bienensterbens ein Zeichen setzen, betonte ZPD-Sprecher Philipp Mantke. Was angesichts der gelb-schwarzen Fluginsekten dem Begriff der Polizeistreifen irgendwie eine völlig neue Bedeutung gibt.

Eine Gefahr geht von den Westlichen Honigbienen nicht aus. Sie gelten laut Henking als besonders friedfertig. Quelle: Polizei

Stechgefahr bestehe eher nicht. „Es handelt sich um besonders friedfertige Westliche Honigbienen“, erklärt Henking. Auch Polizeivizepräsident Uwe Lange ist von den Polizeibienen angetan. „Ich kann es gar nicht erwarten, den Polizeihonig zu probieren“, freut sich der stellvertretende Behördenleiter. Die Stationierung der kleinen Insekten ist zunächst bis Ende August vorgesehen, Verlängerung nicht ausgeschlossen.

Imker rechnet mit 20 Kilo Polizeihonig

Etwa 20 Kilogramm Honig könnten die Bienen erzeugen. Was damit geschieht, ist noch nicht abschließend geklärt. In Gläsern abgefüllt könnte der ZPD-Honig unter den Kollegen verkauft werden. Polizeipräsidentin Christiana Berg könnte auch einige Gläser als Geschenke mitnehmen, wenn sie andere Behörden besucht, meint Mantke: „Wir werden jedenfalls ein nettes Logo entwerfen.“

Von kra