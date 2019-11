Asylbewerber dreht bei Polizeikontrolle am Hauptbahnhof durch

Hannover

Ein einschlägig polizeibekannter Mann (24) ist am Dienstagvormittag von Beamten der Bundespolizei am Hauptbahnhof festgenommen worden. Das ging nicht ohne Aufsehen ab.

Sechs verschiedene Namen

Der sich als Syrer ausgebende, aber auch unter sechs unterschiedlichen Aliasnamen bekannte Mann war Zivilfahndern in der Bahnhofshalle aufgefallen. Als die Beamten ihn kontrollieren wollten, wurde er laut Bundespolizei-Sprecher Martin Ackert „sofort aggressiv und fing an, sich auszuziehen“. Dabei soll er laufend geschrien und die Polizisten als „Hurensöhne“ beleidigt haben. Bei der anschließenden ausführlichen Überprüfung auf der Wache wurden bei dem 24-Jährigen auch 5,1 Gramm Marihuana gefunden. „Der Syrer verhielt sich völlig uneinsichtig, aggressiv und überheblich gegenüber den Beamten“, berichtet Ackert.

Der Mal schon gesessen

Auf NP-Nachfrage sagte Ackert, dass der Mann nicht den Eindruck gemacht habe, unter Drogen zu stehen. „Er konnte den Ausführungen der Kollegen folgen, war orientiert und klar.“ Der Asylbewerber ohne festen Wohnsitz lebt seit vier Jahren in Deutschland, ist ohne Ausweispapiere eingereist und gibt an, aus Syrien zu kommen. Drei Freiheitsstrafen hat er in den vergangenen zwölf Monaten bereits abgesessen, „der Mann ist hinreichend polizeibekannt“, so Ackert.

Beschleunigtes Verfahren möglich

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Mann ins Zentrale Polizeigewahrsam in die Waterloostraße gebracht. Dort bleibt er bis zur Richtervorführung. Ein Richter entscheidet, ob ein beschleunigtes Verfahren durchgeführt wird. Ackert: „Das ist der Fall, wenn eine Freiheitsstrafe unter einem Jahr zu erwarten ist.“

Von Petra Rückerl