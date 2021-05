Bei ihrer Aktion gegen die Poserszene am Maschsee hat die Polizei 40 Fahrzeuge kontrolliert und zwei davon aus dem Verkehr gezogen. Daneben wurden aber auch etliche Corona-Verstöße geahndet.

An der Kreuzung zur Geibelstraße hatte die Polizei am Freitagabend am Maschsee eine Kontrollstelle eingerichtet. Quelle: Perre