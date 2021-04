Hannover

Erneut ist den Drogenfahndern der Polizei Hannover ein dicker Fisch ins Netz gegangen. Bei der Durchsuchung der Wohnung eines mutmaßlichen Dealers in Linden-Nord konnten sie mehr als ein Kilogramm Marihuana, etwa 100 Gramm Amphetamine, fünf Gramm Kokain und Bargeld in einer dreistelligen Höhe beschlagnahmen. Das Geld stammt vermutlich aus Drogenverkäufen.

Die Fahnder hatten den 68-jährigen Verdächtigen schon seit einiger Zeit im Visier, unter anderem aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung. Über einen längeren Zeitraum seien immer wieder Personen in dem Wohnhaus des Beschuldigten in der Selmastraße ein- und ausgegangen, die jeweils eine geringe Menge Marihuana mit sich geführt hätten, berichtete Polizeisprecherin Janique Bohrmann. „Dadurch erhärtete sich der Verdacht des Drogenhandels.“

Am Dienstag schließlich schlugen die Ermittler zu. Gegen den 68-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Handels mit Drogen eingeleitet. Nach Abschluss der Ermittlungen wurde er am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Von Andreas Krasselt