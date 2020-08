Hannover

Wie angekündigt war die Polizei auch an diesem Wochenende wieder verstärkt auf der Limmerstraße und in der Innenstadt unterwegs. Insgesamt gesehen habe sich die Lage im Vergleich zu den vorangegangenen Wochen etwas beruhigt, so eine Sprecherin. Dennoch mussten die Beamten erneut etliche Gefährdungsansprachen durchführen und auch Platzverweise erteilen. Im Bereich des Steintors lag der Schwerpunkt auf Drogenkontrollen.

In der City wurde es am Freitag ab 20.30 Uhr richtig voll. Am Steintor waren es allerdings nur die Shisha-Bars, in denen sich zahlreiche Gäste aufhielten. Vorsorglich wurden zwei Bars kontrolliert, die jeweils ein Hygienekonzept vorweisen konnten, von den Einsatzkräften aber nochmals zur Einhaltung ermahnt und auf die geltenden Abstandsregelungen hingewiesen wurden.

Fahnder beobachten Drogendeal

An der Georgstraße aber wurden Fahnder um 2.55 Uhr Zeugen eines Drogendeals: Eine 18-Jähriger verkaufte einem 17-jährigen Kunden offenbar Kokain. Als er die Polizisten bemerkte, versuchte der 17-Jährige zu flüchten, konnte aber nach kurzer Verfolgung eingeholt und festgenommen werden. Gegen die beiden wurden Ermittlungsverfahren wegen Handels und Erwerb von Kokain eingeleitet. Der 18-jährige Dealer soll einem beschleunigten Verfahren zugeführt werden, der Minderjährige wurde seiner Mutter übergeben.

Insgesamt hielten die Einsatzkräfte am Freitag unter anderem 55 Gefährderansprachen und erteilten 12 Platzverweise. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden unter anderem 49 Gefährderansprachen gehalten und 23 Platzverweise erteilt. Zudem wurde vor allem im Bereich der Fernroder Straße Lärmbelästigung insbesondere durch Posing festgestellt. Diesbezüglich leiteten die Polizeibeamten sieben Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Das Limmern wird etwas ruhiger

In Linden-Nord waren die Beamten am Wochenende insbesondere in den Bereichen Limmerstraße/Küchengarten und Peter-Fechtner-Ufer unterwegs. Dabei stellten die Polizisten mehrere Hundert Personen fest, die sich in Kleingruppen aufhielten. Immer wieder mussten sie zur Ruhe ermahnt werden. Dabei verhielten sich die Angesprochenen in der Regel einsichtig und kooperativ. Herausragende Ereignisse gab es nicht.

Insgesamt hielten die Beamten dort in der Nacht von Freitag auf Samstag 27 Gefährderansprachen, zwei Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet. In der Nacht von Samstag auf Sonntag war offenbar etwas mehr los, es wurden 127 Gefährderansprachen notwendig.

Von Andreas Krasselt