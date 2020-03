Hannover: Polizei zeigt Fotos von aus Autos gestohlenen Werkzeugen

Hannover

Durch intensive Ermittlungen sind Fahnder der Kripo Hannover auf die Spur eines mutmaßlichen Autoknackers gekommen, der regionsweit etliche Fahrzeuge aufgebrochen haben soll. Dabei soll der 49-Jährige vor allem darin liegende Werkzeuge gestohlen haben. Bei der Durchsuchung mehrerer Wohnobjekte am 14. Februar in der List und in Isernhagen stellten die Beamten der Ermittlungsgruppe Kfz nun eine Reihe von Werkzeugen sicher, die sie noch keinen Taten zuordnen können. Sie suchen nun nach den Eigentümern.

Zu den Objekten gehören unter anderem ein Schweißgerät, eine Akkuflex, ein Bohrschrauber und Rohrpressen. Sämtliche sichergestellten Gegenstände sind HIER im Internet zu sehen.

Außerdem beschlagnahmten die Fahnder einen VW Touran und einen VW T4 sowie ein Yamaha R1 Motorrad. Die Pkw waren Ende 2019 beziehungsweise Anfang 2020 in Hannover gestohlen worden, das Motorrad im Dezember in Hamburg.

Die Beamten erhoffen sich nun durch die Veröffentlichung der Bilder Hinweise aus der Bevölkerung. Eigentümer können sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0511/109 55 55 melden.

Von kra