Die Menschen in Hannover genießen ihre neuen Freiheiten, die sie durch die jüngsten Lockerungen der Corona-Maßnahmen zurückerhalten haben. Dabei geht es auch mal über die Grenzen des Erlaubten hinaus. Die Polizei zeigt Verständnis für die Menschenansammlungen, kündigt aber an, vor allem an bestimmten Orten weiter wachsam zu sein.