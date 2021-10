Hannover: Polizei warnt vor überzogenen Halloween-Streichen

Hannover

Werde beispielsweise ein Auto beim Einwickeln mit Toilettenpapier zerkratzt, sei das eine Sachbeschädigung, sagte die Landesbeauftragte für Jugendsachen. Unbedenklich sei es etwa einen Briefkasten mit Konfetti zu füllen oder Luftschlangen um Mülleimer zu wickeln.

In der Nacht auf Montag, den 1. November, also der Nacht vor Allerheiligen, wird seit einigen Jahren auch in Deutschland Halloween gefeiert. Als Gespenster oder Hexen verkleidete ziehen Kinder von Haus zu Haus und bitten um Süßigkeiten. Ähnlich wie bei den Laternenumzügen am Sankt-Martins-Tag. Laut Polizei werde jenen, die nichts geben wollen oder können, oft ein Streich gespielt.

Aber: „Wenn fremdes Eigentum beschädigt, beispielsweise ein Auto beim Einwickeln mit Toilettenpapier zerkratzt wird, ist das eine Sachbeschädigung“, sagt Pia Magold, Landesbeauftragte für Jugendsachen beim LKA Niedersachsen. Dasselbe gilt, wenn die Hausfassade oder Autos mit Eiern beworfen werden oder brennende Gegenstände im Briefkasten landen. „Sachbeschädigungen werden mit einer Geldstrafe und sogar mit bis zu zwei Jahren Gefängnis geahndet. Hinzu kommt, dass die Täter den entstandenen Schaden ersetzen müssen“, so Pia Magold.

Mitgegangen, mitgefangen: Auch wer bei einem strafrechtlich relevanten Streich „nur“ dabei war, kann wegen gemeinschaftlicher Sachbeschädigung belangt werden und muss ebenfalls mit mindestens einer Geldstrafe rechnen. Darüber hinaus sind die Kosten für den entstandenen Schaden aufzubringen.

Zwar können Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr strafrechtlich nicht belangt werden, weil sie noch nicht schuldfähig sind. Aber schon Siebenjährige oder - bei Verletzung der Aufsichtspflicht - die Eltern, können für die Wiedergutmachung entstandener Schäden, die schnell Größenordnungen von einigen tausend Euro annehmen, zur Verantwortung gezogen werden.

„Es ist wichtig, dass Eltern ihre Kinder darüber aufklären, was noch als Streich durchgeht, was eine Sachbeschädigung ist und welche Konsequenzen daraus folgen“, betont Pia Magold. Außerdem sollten Eltern ihre Kinder dazu ermutigen, trotz Gruppendruck nicht bei Sachbeschädigungen mitzumachen, so Magold weiter.

Schon erste Einsätze

In Hamburg hat Mann mit einer „Scream“-Maske schon einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Er wurde im Behördenkomplex „Im Billstieg“ gesichtet, wo auch das Jobcenter untergebracht ist. Obwohl die Polizei alle Räume durchsuchte, konnte kein Verdächtiger gefunden werden.

