Hannover

Die Polizei warnt vor einer neuen Welle von Wechselbetrügereien. Seit Anfang Mai habe es im Zuständigkeitsbereiches der Polizeidirektion Hannover 27 Vorfälle gegeben, betroffen sei die gesamte Region Hannover. In den meisten Fällen sei die Masche der Täter immer dieselbe: Die Täter suchen sich Personen aus und sprechen sie gezielt an, so die Polizei.

Die Vorgehensweise: Arglose Bürger werden zum Beispiel auf dem Supermarktparkplatz angesprochen. Die Täter fragen dabei höflich nach einem Wechsel von Kleingeld für einen Einkaufswagen. Die Angesprochenen würden dann ihre Geldbörse hervorholen, um nach dem passenden Wechselgeld zu schauen. Währenddessen hielten die Täter Blickkontakt mit den Geschädigten, unterschreiten dann einen angemessenen Abstand und bieten sogar die Hilfe bei der Suche nach den passenden Münzen an. Folge: Die Täter greifen unauffällig in die Geldbörse und entnehmen unbemerkt Geldscheine. Nachdem dann das passende Wechselgeld herausgegeben wurde, verabschieden sich die Täter –und gehen unerkannt weg, so die Polizei weiter. Erst später würden dann die Geschädigten das Fehlen des Geldes bemerken.

Polizei rät zu Vorsicht und Aufmerksamkeit gegenüber Fremden

Die Polizei rät vor diesem Hintergrund zu folgendem Verhalten: Misstrauisch bleiben, wenn jemand um einen Geldwechsel bittet. Die Täter scheinen besonders freundlich und zuvorkommend zu sein, so die Polizei. Zweiter Tipp: Abstand halten zu der Person, die nach Wechselgeld fragt. Die Täter würden es häufig ausnutzen, dass sie nah an die betroffenen Personen herantreten, um so an die Geldbörse zu kommen. Hinweis drei: Beim Heraussuchen von Münzen nicht helfen lassen und nur so viel Bargeld mitnehmen, wie man tatsächlich benötigt.

Und: Darauf achten, dass die Geldbörse nah am Körper, am besten in einer Innentasche, verstaut ist. Die Täter würden genau beobachten, wo die Geldbörse getragen werde. Wenn man sich zu sehr bedrängt fühle, sollten Betroffen im Notfall auf sich aufmerksam machen, um Hilfe rufen oder den Notruf 110 wählen, so die Polizei weiter.

Von Andreas Voigt