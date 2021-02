Hannover

Betrüger sind immer unterwegs, auch in Zeiten der Pandemie. Die Gauner schrecken auch nicht davor zurück, ihre Opfer mit Tricks in Zusammenhang mit der Corona-Krise übers Ohr zu hauen. Deshalb warnt die Polizeidirektion Hannover erneut insbesondere Seniorinnen und Senioren vor dubiosen Haustürgeschäften und Betrugsversuchen per Telefon.

Falsche Polizeibeamte, Enkeltrick oder Corona-Betrügereien sind nur einige wenige Beispiele krimineller Machenschaften. Immer wieder sind Gauner in der Lage aktuelle Themen mit einem Trickbetrug zu verknüpfen. Hierbei nutzen sie gezielt die Gutmütigkeit und Hilfsbereitschaft älterer Menschen aus.

Gauner wollen in die Wohnung gelangen

Betrüger an der Haustür geben sich meist als Hilfsbedürftige, Handwerker, Mitarbeiter der Stadtwerke oder Ähnlichem aus. Ihr Ziel: Sie wollen in die Wohnung gelangen. Dort lenken sie die Bewohner durch gezielte Manöver ab und durchstöbern die Einrichtung nach Schmuck, Bargeld oder Wertgegenstände.

Andere Täter suchen gezielt ältere Menschen auf, um sogenannte Haustürgeschäfte abzuschließen. Geschickt wird man dazu gedrängt, ein Abonnement abzuschließen, einen Vertrag zu unterschreiben oder eine Spende zu leisten. Hierbei wird mit Schnäppchen- oder Gratisangeboten gelockt. Eine weitere Masche ist das Anbieten von spontanen Handwerkerleistungen an der Haustür oder mittels Flyer im Briefkasten. Dabei werden oftmals mit betrügerischer Absicht Stein- und Pflasterarbeiten oder Reparaturarbeiten an Gebäudedächern oder Regenrinnen zu günstigen Preisen offeriert. Sofern die Arbeiten ausgeführt werden, sind diese in vielen Fällen nicht fachgerecht oder die Kunden erleben eine böse Überraschung, wenn die Rechnung kommt.

Tipps bei Haustürgeschäften

Kaufen oder unterschreiben Sie niemals etwas an der Haustür. Die angebotenen Gegenstände (zum Beispiel Teppiche, Besteck, Schmuck) oder Handwerkerleistungen sind meist nur geringwertig oder gar wertlos.

Unterschreiben Sie nichts unter Zeitdruck und lassen Sie sich weder beeindrucken noch verwirren. Lesen Sie Vertragsbedingungen gründlich durch und lassen Sie sie sich diese bei Bedarf erklären.

Lassen Sie unaufgefordert kommende "Vertreter" oder "Verkäufer" nicht in Ihre Wohnung. Lassen Sie nur Handwerker in ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt wurden. Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie diese laut an oder rufen Sie um Hilfe. Machen Sie sich bewusst, dass Sie grundsätzlich nicht verpflichtet sind, jemanden unangemeldet in Ihre Wohnung zu lassen.

Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten.

Präventionshotline am heutigen Donnerstag

Weitere Informationen zu diesen und anderen Themen der Kriminalprävention erhalten Sie bei der Kontaktbeamtin oder dem Kontaktbeamten der örtlichen Polizeidienststelle oder beim zuständigen Präventionsteam der Polizeiinspektionen Burgdorf, Garbsen und Hannover. Am heutigen Donnerstag (18. 2.) hat die Polizei zusätzlich von 10 bis 18 Uhr eine Präventionshotline unter der Telefonnummer 0511/109 11 20 geschaltet.

Von Andreas Krasselt