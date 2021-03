Hannover

Die Polizei warnt vor betrügerischen Kurznachrichten. Handybesitzer bekommen seit einiger Zeit eine SMS auf ihr Handy geschickt, in der sie darüber informiert werden, dass ein Paket verschickt worden ist. In Wahrheit werde darüber versucht, eine Schadsoftware auf das Handy zu laden, durch das Gerät dann ferngesteuert werde, teilte die Polizei am Dienstag mit. Sie rät, Kurznachrichten dieser Art nicht zu öffnen, stattdessen umgehend zu löschen. Vor allem Handynutzer aus Langenhagen sind aktuell von der Betrugsmasche betroffen.

In der Betrugs-Kurznachricht werden die Empfänger aufgefordert, einen Link zu öffnen. Über diesen Link erfahre der Handybesitzer dann, wo das vermeintliche Paket abgegeben werde. Alternativ solle der Empfänger den Paketversand über den Link bestätigen. Aber: Klickt der Handynutzer auf diesen Link, spielt sich eine Schadsoftware auf das Handy der Opfer, so die Polizei weiter. Über das nun ferngesteuerte Smartphone bekommen die Besitzer eine Flut an Kurznachrichten oder verschicken sie.

Betrugs-App heruntergeladen? Polizei rät zu Flugmodus

Die Polizei rät außerdem dazu, keine App zu installieren, sollte das Telefon den Besitzer danach fragen. Auch über dieses Kurzprogramm spiele sich die Software aufs Handy. Zum Schutz sollte auch eine Drittanbieter-Sperre über den Mobilfunk-Anbieter eingerichtet werden. Ist die App hingegen schon heruntergeladen, hat der Besitzer die Möglichkeit, das Handy in den Flugmodus zu schalten, um keine Befehle von außen zu bekommen und um keine Kurznachrichten zu versenden.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zudem sei der Mobilfunk-Betreiber über das Problem zu informieren. Beim Anbieter sollten sich Geschädigte außerdem erkundigen sollten, ob bereits Kosten verursacht worden seien. Zudem müsse man umgehend eine Drittanbietersperre einrichten. Zudem bittet die Polizei darum, im Betrugsfall die Notrufnummer 110 zu wählen oder zur nächstgelegenen Polizeidienststelle zu gehen.

Handy sollte auf Werkseinstellungen zurückgestellt werden

Und: Geschädigte sollten im Backup Daten, Bilder, Videos und eventuell auch Einstellungen sichern. Das Handy muss außerdem auf die Werkseinstelllung zurückgestellt werden. Hintergrund: Durch diesen Vorgang werden alle Apps und Daten gelöscht, die beim Kauf des Handys nicht vorhanden waren, also auch die schadhafte App. Zum Schluss sollten auch noch alle Passwörter geändert und die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert werden.

Lesen Sie auch Achtung Abzocke! Verbraucherzentrale warnt vor fiesen Tricks und falschen Angeboten

Von Andreas Voigt