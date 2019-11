Polizei hebt Drogenring aus – neun Haftbefehle

HANNOVER

Fahndungserfolg für die Polizei: Seit Juni 2019 ermitteln Beamte der Polizeiinspektion Burgdorf gegen insgesamt 23 Personen im Alter von 17 bis 52 Jahren wegen bandenmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln. Am Montag sind bei Durchsuchungen von insgesamt 19 Objekten in der Region Hannover sowie in Dortmund und Bremen elf Personen vorläufig festgenommen und Drogen beschlagnahmt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Neun Verdächtige sitzen in U-Haft.

Durchsuchungen am Montag zeitgleich in 19 Objekten

Unter den 23 Tatverdächtigen sind laut Polizei auch zwei Frau. Auf die Gruppe waren die Beamten und die Staatsanwaltschaft nach umfangreichen Ermittlungen aufmerksam geworden. Sie stehen im Verdacht, seit längerer Zeit Betäubungsmittel im Bereich mehrerer Kilos in der Region Hannover verkauft zu haben. Am Montagmorgen erfolgte dann der Zugriff – zeitgleich in 19 Objekte. 13 Wohnungen befanden sich in Langenhagen, vier in Hannover sowie jeweils ein Objekt in Dortmund und Bremen, so die Polizei weiter. Teilweise wurden die Beamten bei ihren Durchsuchungen von Angehörigen des Mobilen Einsatzkommandos und der Beweis- und Festnahmeeinheit der Bereitschaftspolizei unterstützt. Insgesamt beschlagnahmten die Ermittler etwa 230 Gramm Kokain und etwa 200 Gramm Marihuana. Zusätzlich fanden sie 14.000 Euro mutmaßliches Dealgeld sowie diverse Mobiltelefone

Neun Haftbefehle , zwei Verdächtige sind wieder frei

Die Staatsanwaltschaft Hannover hat gegen neun Tatverdächtige Haftbefehl erlassen, sie sitzen aktuell in Untersuchungshaft. Zwei weitere Festgenommene – darunter eine Frau – durften die Dienststelle nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen. Aktuell dauern die Ermittlungen an, teilte die Polizei weiter mit.

Von Andreas Voigt