Hannover

Pedelecs sind beliebt, doch je mehr Menschen damit unterwegs sind, umso öfter kommt es auch zu Unfällen. Häufig sind es Stürze ohne Fremdeinwirkung, oft werden auch einfach die erreichbare Geschwindigkeit und das Gewicht des Pedelecs unterschätzt. Daher bietet die Polizeiinspektion Hannover zusammen mit dem ADAC speziell für Seniorinnen und Senioren ein kostenloses Fahrsicherheitstraining an.

Mit praktischen Übungen sollen in den jeweils vierstündigen Kursen – inklusive Pause mit Kaffee und Kuchen – Tipps zum Gebrauch der Pedelecs vermittelt werden. Es gibt aber auch einen theoretischen Teil über die Neuerungen in der Straßenverkehrsordnung.

Jetzt für Kurse im November anmelden

Das Training startet jeweils um 10 Uhr auf dem Gelände des ADAC Fahrsicherheits-Zentrums in Laatzen an der Hermann-Fulle-Straße 10. Es werden drei Kurse jeweils an einem Mittwoch im November angeboten: am 3., 10., und 17.11. Da die Zahl der Teilnehmer auf 15 begrenzt ist, ist eine vorherige Anmeldung unter einer der Telefonnummern 0511 109-2583, -2584 oder - 2585 beziehungsweise per E-Mail unter praevention@pi-hannover.polizei.niedersachsen.de erforderlich. Bei Anmeldung per Mail bitte Namen und Telefonnummer angeben.

Teilnehmer müssen das eigene Pedelec und einen Helm mitbringen. Das Training erfolgt auf eigene Verantwortung. Sollten sich nicht genügend Teilnehmer finden, behält sich die Polizei vor, die Veranstaltung anzusagen.

Von Andreas Krasselt