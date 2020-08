Seen, Flüsse oder Kanäle – angesichts der Coronabeschränkungen in Freibädern nutzen Badegäste nahezu jedes Gewässer um sich abzukühlen. Die DLRG erwartet deshalb, dass die Zahl der Badetoten ansteigen wird. Am Maschsee wurde jetzt mit Polizisten die Wasserrettung geübt.