Hannover

Die Polizei sucht noch immer nach dem seit Donnerstagabend vergangener Woche vermissten zwölfjährigen Elias R. Der Junge aus Wolfenbüttel war gegen 17.30 Uhr aus einer Aufnahmeeinrichtung des Jugendamtes verschwunden. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Die Polizei bitte die Bevölkerung erneut um Mithilfe.

Schon am Montag zuvor hatte er sich aus der Einrichtung in Richtung Hannover abgesetzt. Hier wurde er am Donnerstag von der Polizei in Lahe aufgegriffen und zurück nach Wolfenbüttel gebracht. Dort aber verschwand er noch am selben Tag erneut – vermutlich wieder in Richtung Hannover.

Vereinzelte Hinweise blieben erfolglos

In der Zwischenzeit bekamen die Ermittler vereinzelte Hinweise zum Aufenthaltsort des Jungen und gingen diesen nach. Da sie aber nicht zum Erfolg führten, bittet die Polizei die Bevölkerung erneut um Mithilfe. Zeugen, die Elias gesehen haben oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Südstadt unter der Telefonnummer 0511/109 32 17 zu melden.

Der Junge ist etwa 1,30 Meter groß, hat schwarzes Haar und war mit einer dunkelblauen Jogginghose und einer roten Allwetterjacke bekleidet. Zuletzt hatte er einen schwarz-grünen Schulrucksack und einen roten Regenschirm bei sich.

Von Andreas Krasselt