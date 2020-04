Gesucht: Zwölfjähriger Junge und ein Senior (83)

HANNOVER

Die Polizei hat am Freitag zwei Öffentlichkeitsfahndungen gestartet: Vermisst werden jeweils seit Donnerstag ein zwölf Jahre alter Junge aus Langenhagen und ein 83 Jahre alter Mann aus Hannover-Stöcken. Hinweise nimmt die Polizei entgegen.

Bei dem Jungen handelt es sich um Musab E., der laut Polizei am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr die elterliche Wohnung an der Walsroder Straße verlassen hatte. Da er bis 22 Uhr nicht zurückgekehrt war, verständigten seine Eltern die Polizei. Ermittlungen ergaben, dass der Junge gegen 18 Uhr von Polizeibeamten am Flughafen Hannover-Langenhagen kontrolliert worden war. Seitdem fehlt jede Spur von Musab E. Auch Suchmaßnahmen der Polizei unter anderem mit einem Hubschrauber führten bislang nicht zum Auffinden des Gesuchten.

Der Junge ist etwa 1,80 Meter groß, von kräftiger Statur und trägt komplett dunkle Kleidung. Unterwegs ist er mit einem weißen Fahrrad. Hinweise zum Aufenthaltsort des Zwölfjährigen nimmt das Polizeikommissariat Langenhagen unter der Telefonnummer 0511 109 4217 sowie jede weitere Dienststelle entgegen.

Senior (83) verlässt am Abend Pflegeheim in Stöcken

Außerdem sucht das Polizeikommissariat Stöcken seit Donnerstagabend nach dem dementen 83-jährigen Martin T., der zuletzt in einem Pflegeheim an der Eichsfelder Straße in Stöcken gesehen worden ist. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der 83-Jährige durch Mitarbeiter des Pflegeheims gegen 18 Uhr als vermisst gemeldet worden.

Beamte hatten dann das Wohnumfeld des Mannes intensiv abgesucht und dabei neben einem Polizeihubschrauber auch einen Spürhund eingesetzt –ohne Ergebnis. Martin T. ist 1,70 Meter groß, von schlanker Statur und hat längere, graue Haare. Bekleidet ist er mit schwarzen Lederschuhen, einer schwarzer Jeans, einem grauen Pullover und einer schwarzen Steppjacke, so die Polizei weiter. Der Gesuchte hat einen unsicheren, nach vorne gebeugten Gang.

Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt das Polizeikommissariat Stöcken unter der Telefonnummer 0511 109 1817 und jede andere Polizeidienststelle entgegen.

