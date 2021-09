Hannover

Im Fall einer möglichen Kindesentziehung bittet die Polizei Hannover erneut um Hinweise. Der elfjährige Antonio G. und seine Mutter Franziska T. (34) sind seit dem 3. September verschwunden, also seit knapp drei Wochen. Der Junge war nach den Ferien nicht wie verabredet von seiner Mutter zum sorgeberechtigten Vater gebracht worden. Der 52-Jährige hatte am 3. September zuletzt Kontakt zu seinem Sohn. Am Mittwoch hat die Polizei die Öffentlicheitsfahndung aus der vergangenen Woche nun wiederholt – mit einem aktuellen Foto.

Antonio G. lebt eigentlich bei seinem Vater in Hannover-Vahrenwald, der auch das Sorgerecht für den Jungen hat. Einen Teil der Sommerferien sollte der Elfjährige bei seiner Mutter verbringen. Doch die übergab ihren Sohn bis heute nicht an den 52-Jährigen. Den letzten Kontakt zwischen Antonio und seinem Vater soll es am 3. September gegeben haben, so die Polizei. Bei der Fahndung in der vergangenen Woche hatte die Polizei mitgeteilt, dass sich Franziska T. und ihr Sohn in Berlin aufgehalten hatten – konkrete Hinweise gibt es immer noch nicht.

Antonio G. Quelle: Polizei Hannover/Privat

Antonio ist etwa 1,65 Meter groß, seine Mutter rund 1,70 Meter

Die Polizei geht davon aus, dass Mutter und Sohn weiterhin unterwegs sind. Eine Gefahr für Leib oder Leben der Vermissten könne nicht ausgeschlossen werden. Nach der Personenbeschreibung ist Antonio etwa 1,65 Meter groß, hat braune Augen, blonde, kurze Haare und trägt einen Scheitel nach links. Zur Bekleidung kann die Polizei keine Angaben machen, sie geht davon aus, dass der Elfjährige einen orangefarbenen Rucksack bei sich. Seine Mutter Franziska T. hat braun-blonde, kurze Haare und trägt eine Brille. Sie ist zudem etwa 1,70 Meter groß. und hat eine schlanke Figur.

Franziska T. Quelle: Polizei Hannover/Privat

Zeugen, die Hinweise zu den Vermissten oder ihrem Aufenthaltsort geben können, bittet die Polizei sich bei der Polizeiinspektion Hannover unter der Telefon 0511 109 2717 zu melden.

Von Andreas Voigt