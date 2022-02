Hannover: Polizei sucht nach Martin S. (65) aus Bemerode

Hannover

Wo ist Martin S. (65) aus Bemerode? Seit Montagvormittag gilt der Mann als vermisst. „Wir können aufgrund einer Erkrankung eine Eigengefährdung nicht ausschließen“, teilte ein Polizeisprecher mit.

Die Frau von Martin S. meldete ihren Mann um 8 Uhr am Montag als vermisst. Sie hatte Martin S. zuletzt am Sonntagabend in der gemeinsamen Wohnung am Bindingweg gesehen. Eine umfangreiche Fahndung blieb erfolglos.

Der Senior ist etwa 1,75 Meter groß. Er hat eine schlanke Statur, weiße, kurze Haare und einen eingefallenen, gebeugten Gang. Martin S. trägt eine Brille, eine blaue Trainingshose, ein schwarzes T-Shirt, eine blaue Winterjacke, braune Schuhe und eventuell eine dunkle Wollmütze.

Hinweise zu dem Vermissten nimmt das Polizeikommissariat Hannover- Döhren unter der Telefonnummer (0511) 109 3617 entgegen.

Von Thomas Nagel