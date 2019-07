Hannover

Im Mai wurde der Wagen eines Mitarbeiters des Landeskriminalamts ( LKA) vor dem Kinderkrankenhaus auf der Bult aufgebrochen. Jetzt fahndet die Polizei mit Fotos und zwei Videos nach einem jungen Mann, der noch am selben Tag mit der dabei gestohlenen EC-Karte Geld abgehoben hatte.

Der LKA-Mitarbeiter hatte seinen Pkw am 9. Mai zwischen 15.40 Uhr und 17.50 Uhr auf dem Parkplatz der Kinderklinik an der Janus-Korczak-Allee abgestellt. Als er zurückkam, war der Wagen aufgebrochen. Der Autoknacker hatte diverse private sowie dienstliche Unterlagen mitgehen lassen – und auch die EC-Karte.

Damit hob der auf den Fotos und Videos zu sehende Verdächtige am selben Tag bereits zwischen 15.50 Uhr und 15.53 Uhr an einem Geldautomaten auf einem Tankstellengelände an der Marienstraße (Südstadt) Geld ab. Dabei wurde er von einer Überwachungskamera gefilmt. Offensichtlich hatte er oder ein Komplize den Wagen bereits kurz, nachdem er abgestellt worden war, aufgebrochen.

Nun sucht die Polizei den unbekannten Geldabheber. Er ist etwa 20 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und schlank. Bei der Tat war er mit einer grauen Basecap mit einem schwarzen Aufkleber, einer dunklen Sonnenbrille sowie einer schwarzen Kapuzenjacke bekleidet. Darunter trug er ein graues Shirt mit dem Aufdruck „Captain America“. Weiterhin war er mit einer dunklen Jogginghose sowie grauen Schuhen mit auffälligen bläulichen Schnürsenkeln bekleidet.

Hinweise zu dem Tatverdächtigen nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer 0511/109 55 55 entgegen.

Der Tatverdächtige. Quelle: Polizei Hannover

Von Andreas Krasselt