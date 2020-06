Hannover

Die Polizei sucht mit Bildern einer Überwachungskamera nach einem Mann, der widerrechtlich vom Konto einer 84-jährigen Seniorin insgesamt 1000 Euro abgehoben haben soll. Die Frau hatte ihre EC-Karte im Dezember verloren.

Es war am 21. Dezember, als sie in einem Einkaufszentrum an der Vahrenwalder Straße Geld abhob und verschiedene Einkäufe erledigte. Sie verstaute ihre Einkäufe zusammen mit ihrer Geldbörse auf der Ablagefläche ihres Rollators. Auf dem Heimweg fiel beides herunter. Während sie ihre Einkaufstüten wieder aufsammeln konnte, verschwand die Börse mit der EC-Karte und ihrem Bargeld. Sie bemerkte den Verlust aber erst zu Hause.

Anzeige

Sofort ließ sie ihre EC-Karte sperren. Doch bei der Überprüfung ihrer Kontoauszüge im Januar stellte sie fest, dass es noch am 21. Dezember zu zwei auffälligen Abhebungen gekommen war. Ein Unbekannter hatte sich an einem Automaten in einer Bankfiliale in der Walsroder Straße in Langenhagen jeweils 500 Euro auszahlen lassen.

Weitere NP+ Artikel

Zweite EC-Karte in Börse aufbewahrt?

Dabei nutzte der Täter offenbar eine zweite, nicht gesperrte EC-Karte, die wohl ebenfalls in der Geldbörse der 84-Jährigen gesteckt haben muss. Die Seniorin geht auch davon aus, dass der Mann sie beim Bezahlen im Supermarkt ausgespäht haben muss, da sie ihre PIN-Nummer nicht in der Börse aufbewahrt habe.

Der Gesuchte ist von kräftiger Gestalt und hat kurzes graues Haar. Er trug ein schwarzes Basecap mit einem weißen Schriftzug in der Mitte und eine schwarze Lederjacke mit einem hellen Aufnäher am linken Oberarm.

Zeugen gesucht

Da die Fahndung bisher erfolglos verlief, erhoffen sich die Ermittler jetzt mithilfe der Bilder der Überwachungskamera aus der Bankfiliale Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511/109 55 55 zu melden.

Von kra