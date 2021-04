Hannover

Zerrüttete Familienverhältnisse? Schon mehrfach ist die 14-jährige Minever D. aus Mittelfeld von zu Hause abgehauen, dann auch gelegentlich bei ihrem Freund in Ronnenberg untergetaucht. Jetzt fahndet die Polizei mit einem Foto nach der Vermissten.

Sie hatte die Wohnung ihrer Eltern in der Straße Bautzener Hof am 25. 2. gegen 18.15 Uhr verlassen. Erst am 7. 3. erstattete die Mutter Vermisstenanzeige. Warum so spät, konnte Polizeisprecherin Natalia Shapovalova nicht sagen. Möglicherweise, weil zunächst noch ein sporadischer Kontakt über Telefon stattfand. Einige Male hatte das Mädchen seine Mutter angerufen, allerdings mit unterdrückter Rufnummer.

Schon mehrfach abgetaucht

In der Vergangenheit war Minever schon mehrmals abgetaucht, die Familie wird vom Jugendamt beobachtet. „Der Polizei liegen Hinweise vor, dass die Jugendliche gelegentlich mit dem Zug nach Hameln fuhr und sich dort aufhielt“, so Shapovalova. Da die bisherige Fahndung ergebnislos verlief, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Zeugen, die Minever D. gesehen haben oder Hinweise zu ihrem Verbleib geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Döhren unter der Telefonnummer 0511/109 36 17 zu melden.

Von Andreas Krasselt