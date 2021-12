Hannover

Die Polizei Hannover hat am Donnerstag drei junge Einbrecher (16, 18 und 20) festgenommen. Sie waren in zwei Wohnungen im Bevenser Weg (Heideviertel) eingebrochen. Gegen den 18-jährigen Einbrecher lag ein Haftbefehl vor, sodass er nach der Festnahme in Haft blieb. Seine mutmaßlichen Komplizen wurden nach der erkennungsdienstlichen Erfassung freigelassen.

Ein Nachbar hatte in dem Mehrfamilienhaus Donnerstagnacht beobachtet, wie die drei jungen Männer gegen Türen traten und herumbrüllten. Er alarmierte die Polizei. „Die dunkel gekleideten Täter flüchteten in eine nahe gelegene Kleingartenkolonie“, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit. Bei der Suche setzte die Polizei einen Hubschrauber ein, der die jungen Männer auch entdeckte.

In dem Mehrfamilienhaus entdeckten die Ermittler zwei durchwühlte Wohnungen. Auf einem Balkon fanden sie einen Laptop. Die Polizei vermutet, dass der Computer aus einer anderen Straftat stammen könnte.

Die Polizei sucht nun den Besitzer des aufgefundenen Laptops. Der Eigentümer soll sich telefonisch beim Polizeikommissariat Südstadt unter der Telefonnummer (0511) 109 3217 melden.

Von Thomas Nagel