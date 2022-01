Hannover

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf einen bislang nicht angezeigten Wildtierunfall in der Region Hannover geben können. In den Unfall soll ein blauer VW Golf mit hannoverschem Kennzeichen verwickelt sein. Als Unfallzeit kommt der Zeitraum zwischen dem 31. Dezember, 10 Uhr, und 2. Januar, 15 Uhr, in Betracht.

Eine Zeugin machte die Polizei auf einen stark beschädigten VW Golf am Sonntag, 2. Januar, aufmerksam. Das Auto stand „An der Breiten Wiese“ in Groß Buchholz. Motorhaube und Windschutzscheibe waren stark beschädigt.

Der Halter (42) des Autos erklärte, dass Unbekannte sein Auto demoliert hätte und er das anzeigen wolle. Bei genauerer Betrachtung bemerkten die Beamten jedoch Tierhaare und Blut am Auto. Aus diesem Grund gehe man davon aus, dass sich der Fahrzeugführer nach einem Wildunfall unerlaubt vom Unfallort entfernt haben.

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Hannover-Südstadt unter der Telefonnummer (0511) 109 3217 entgegen.

Von Thomas Nagel