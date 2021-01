Hannover

Die Polizei sucht einen Mann, der am Freitag, 8. Januar, in einem Waschsalon an der Hildesheimer Straße in der Südstadt zunächst eine Frau verbal belästigt und später einen 67-Jährigen verletzt hat, der der Frau zu Hilfe gekommen war. Bei der Auseinandersetzung wurde der Helfer geschubst, kam zu Fall und verletzte sich dabei. Die Polizei bitten nun Zeugen um Mithilfe.

Nach Angaben der Polizei hatte der 67 Jahre alte Helfer am Morgen in dem Waschsalon seine Wäsche gewaschen. Mit im Raum waren noch eine Frau und ein Mann, die er beide nicht kannte. Der 67-Jährige verließ zunächst den Waschsalon, kam gegen 6.30 Uhr zurück und beobachtete dann, wie der Unbekannte im Laden randalierte und die Frau verbal belästigte. Er forderte den aggressiven Mann auf, den Waschsalon zu verlassen. Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Männern. Ein Rettungswagen brachte den 67-Jährigen schließlich mit Verletzungen in ein Krankenhaus.

Polizei sucht Augenzeuge und die belästigte Frau

Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Körperverletzung gegen den Randalierer und bittet Augenzeugen und insbesondere die Frau, der der 67-Jährige zur Hilfe kam, sich bei dem Polizeikommissariat Hannover-Südstadt unter Telefon 0511 109 32 17 zu melden.

