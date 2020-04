Hannover: Polizei sucht Räubertrio aus Ricklingen

Hannover

Die Polizei sucht Zeugen für einen Raubüberfall, der sich bereits in der Nacht zum Mittwoch, dem 1. April, in Ricklingen ereignet hat. Drei Männer hatten einen 41-Jährigen am Ricklinger Stadtweg überfallen und ausgeraubt. Das Opfer wurde leicht verletzt.

Laut Aussage des 41-Jährigen war er gegen 1 Uhr zu Fuß entlang des Ricklinger Stadtwegs unterwegs gewesen. An der Kreuzung zur Pfarrstraße sei das Trio auf ihn zugekommen und habe Geld gefordert. Er habe sich geweigert, woraufhin ihn die Täter geschlagen und getreten hätten. Sie hätten ihm dann sein Bargeld abgenommen und seien mit der Beute in unbekannte Richtung verschwunden. Der 41-Jährige verständigte wenig später die Polizei.

Da die Suche nach den Tätern bislang erfolglos blieb, bitten die Fahnder nun die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion West unter der Telefonnummer 0511/109 39 20 zu melden.

Die Beschreibung der Räuber

Ein Täter ist etwa 1,75 Meter groß, dick, hat eine Glatze sowie einen rötlichen Dreitagebart. Bekleidet war er mit einer Jeans, einer Jeansjacke und einem grün/gelben T-Shirt. Auffällig war eine dicke Silberkette, die er um den Hals trug.

Sein Komplize ist etwa 1,85 Meter groß, schlank und von südländischer Erscheinung. Er hat schwarze, zum Seitenscheitel gekämmte Haare und trug eine Jeans, eine schwarze Lederjacke sowie Turnschuhe.

Der dritte Räuber ist etwa 1,70 Meter groß, dünn und von südosteuropäischer Erscheinung. Zur Tatzeit war er mit einer Jeans, einer dunklen Kapuzenjacke, einer dunklen Wollmütze sowie Sportschuhen, vermutlich Nike Air Max, bekleidet. Alle drei Männer sind zwischen 25 und 35 Jahre alt.

