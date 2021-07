Hannover

Am Dienstag vergangener Woche, 13. Juli, war ein 52 Jahre alter Motorradfahrer auf der Landesstraße 401 nahe der Ortschaft Ditterke in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich beim Sturz schwer verletzt. Nun sucht die Polizei nach den Ersthelfern, die kurzzeitig angehalten hatten. Sie sollen Angaben zum Geschehen vor Ort machen, so die Polizei am Dienstag.

Nach Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes befuhr der 52 Jahre alte Mann aus Hannover gegen 16.40 Uhr die L 401 von Leveste kommend in Richtung Ditterke. Im Verlauf der Doppelkurve geriet er aus bislang ungeklärter Ursache ins Schlingern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort stürzte der Mann von seinem Motorrad der Marke BMW und verletzte sich schwer. Er kam in ein Krankenhaus.

Gesucht wird eine SUV-Fahrerin und ein Motorradfahrer

Eine Zeugin berichtete der Polizei jetzt von einem braunen, kleineren SUV, an dessen Steuer eine etwa 35 bis 40 Jahre alte Frau gesessen habe. Diese hatte ebenso wie ein anderer Motorradfahrer, der wohl mit seiner Maschine unterwegs war und einen schwarz-weiß-roten Overall trug, an der Unfallstelle angehalten. Kurz darauf hätten beide ihre Fahrt fortgesetzt, ohne dass die Fahrer ihre Personalien hinterließen.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover bittet die Zeugen, sich zu melden. Personen, die Hinweise zu den gesuchten Zeugen geben können, werden gebeten, sich ebenfalls unter Telefon 0511 109 18 88 zu melden.

Von Andreas Voigt