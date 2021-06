Hannover

Die Polizei sucht einen couragierten Mann, der am Sonnabend in der Innenstadt von Hannover einen Dieb verfolgt hat, der zuvor aus einem geparkten Auto die dort abgelegte Geldbörse gestohlen hatte. Das Fenster schlug der Täter zuvor ein, nach der Verfolgung durch den Unbekannten warf der Dieb die Geldbörse weg. Der Zeuge habe sie später wieder ins Auto gelegt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Täter konnte geschnappt werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte der 26 Jahre alte Dieb am Samstagvormittag gegen 11.20 Uhr das Seitenfenster eines Audi A1 Sportback mit einem Stein eingeschlagen. Der Wagen war an der Goethestraße abgestellt. Die Tat wurde von einem bislang unbekannten Zeugen beobachtet, der sofort reagierte und die Verfolgung des Diebes aufnahm, so die Polizei weiter. Ein weiterer Zeuge alarmierte zeitgleich die Polizei.

Polizei kann Dieb im Bereich Glocksee schnappen

Als der Dieb bemerkte, dass er verfolgt wurde, warf er die Geldbörse weg und flüchtete ohne Beute weiter. Der Verfolger hob die Geldbörse auf und brachte sie zurück zum aufgebrochenen Auto. Durch die Fahndung der Polizei konnte der 26 Jahre alte Täter im Bereich Glocksee festgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm 1,63 Promille. Der Mann kam anschließend ins Gewahrsam, teilte die Polizei weiter mit.

Der couragierte Helfer und weitere Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, bittet die Polizei, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Mitte unter Telefon 0511 109 28 20 zu melden.

Von Andreas Voigt