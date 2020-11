Hannover

Mit dröhnenden Motoren war ein 28 Jahre alter Mercedesfahrer in Misburg unterwegs, bis ihn Polizisten stoppten. Bei einer Kontrolle fiel den Beamten eine ganze Menge an Mängeln auf – und erhebliche Kreativität bei der Ersatzteilbeschaffung.

Die Polizisten stoppten den Mann am Mittwoch, gegen 14.20 Uhr, weil ihnen die extrem laute Abgasanlage des Autos aufgefallen war. Der 28-Jährige war zu diesem Zeitpunkt mit seinem Mercedes-Benz E 500 auf der Hannoverschen Straße in Misburg unterwegs. Die Beamten kontrollierten das Fahrzeug daraufhin etwas genauer und stellten fest, dass beide Endschalldämpfer fehlten und durch einfache Rohre ersetzt worden waren. Das Fahrzeug wies zudem weitere erhebliche Mängel an den Reifen auf.

Mercedes wird eventuell endgültig aus dem Verkehr gezogen

Die Mängelliste wurde bei der darauffolgenden Untersuchung beim TÜV noch deutlich länger – etwa dank des vollständig durchgerosteten Rahmens und korrodierter Bremsleitungen. Zudem war der Motor undicht. Aufgrund des Ölverlustes bestand sogar deutliche Brandgefahr. Der 28-Jährige musste sein Fahrzeug auf dem Parkplatz stehen lassen. Die Zulassungsstelle will nun über das weitere Schicksal des Mercedes entscheiden – möglicherweise muss der Wagen sogar endgültig stillgelegt werden.

Auf den 28-Jährigen kommt nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Führens eines mangelhaften Fahrzeugs unter wesentlicher Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit zu.

Von Simon Polreich